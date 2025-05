Aprópénzre váltja a gyorsan jött hírnevét Mikey Madison

Egyre kellemetlenebb Demi Moore Oscar-vesztesége. Míg a 62 éves sztár tudatosan építette vissza 20 év alatt a karrierjét, addig a leginkább a Volt egyszer egy Hollywood...és a Sikoly 5 ripacs gyilkosaként ismert Mikey Madison apróra váltja a hírnevét és egy eléggé B-kategóriásnak tűnő thrillerben vállalt szerepet. Az Anora című film szexmunkásaként elismert Mikey Madison új filmjében egy sellőt fog alakítani, amiben az eredeti Pókember-trilógia sztárja, Kirsten Dunst is szerepet vállalt.

Mikey Madison lehet a sellő a Reptilia című thrillerben (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

Mikey Madison egyfilmes színésznő lesz

Az első választása alapján könnyen lehet, ugyanis a Reptilia című thriller Alejandro Landes Echavarría rendezésben egy titokzatos sellőről szól, aki elcsábít egy fogorvost. A mesebeli lény célja azonban ennél sokkal veszélyesebb, a doktornak a floridai egzotikus állatkereskedők sötét világát akarja bemutatni. Eddig ennyit tudni a filmről, ami így leírva eléggé szürreális és tucatfilmet ígér. A pletykák szerint Madison lesz a sellő, Dunst szerepét nem erősítették meg, többen arra tippelnek, hogy ő lesz a fogorvos, így az sem kizárt, hogy egy leszbikus történetet kanyarítanak ebből az amúgy is "érdekes" sztoriból.

Egy biztos, egy Oscar-díj után Madison nem ingyen ír alá egy új szerepet, vagyis biztosan fog vele keresni, más kérdés, hogy szakmai értelemben mit hoz neki a Reptilia, ami jövőre kerülhet a mozikba.

Az Anora sikere sokakat meglepett: kiemelkedő moziélmény, de sokan azt hitték, hogy a Magyarországon forgatott A brutalista vagy a fiktív pápa halálát és a Vatikán robbanását is bemutató Konklávé viszi el a szexmunkások és orosz oligarchák életét bemutató film elől a díjat. Azt meg ember nem gondolta volna, hogy A szer című filmben hatalmasat alakító Demi Moore nem visz haza szobrot. A 62 éves színésznő nem búslakodik, a Netflixen vigasztalódott, új filmet is forgat világsztárokkal és mellette a Yellowstone-univerzumhoz tartozó, Az olajügynök című sorozat második évadát is készíti.

