A Mission: Impossible - A végső leszámolás hivatalosan az 1996-ban indult mozis franchise utolsó felvonása, hiszen a széria sztárja és producere, Tom Cruise az M:I-fináléval és saját karrierjével kapcsolatban az utóbbi időben azt nyilatkozta, hogy bár Harrison Fordhoz hasonlóan ő is 80 éves korában hagy fel az akciófilmezéssel (sőt, inkább lesz az 100 is), de Ethan Huntként már nem tervezi megmenteni a világot. És a globális kiberbiztonságot, a mesterséges intelligencia veszélyeit körüljáró, valamint az atomapokalipszis lehetőségét előbbi kettőből vizionáló Mission: Impossible - A végső leszámolás sztorija úgy kanyarodik vissza a korábbi hét rész egyes cselekményszálaihoz, hogy azok (némi nosztalgiával nyakon öntve) a nyolcadik rész finálé jellegét is erősítsék (miközben e fináléban minden korábbi esemény újra és új értelmet nyer a nagy egész érdekében). A befejezés mégis hagy egy kiskaput Cruise/Hunt számára: a kezébe adott adathordozó, benne a 7. részben (pontosabban már a harmadikban, prekurzorként) megismert, magát Entitásnak nevező, mindent uralni akaró és az emberiséget elpusztítani igyekvő mesterséges intelligenciával nem csupán a birtoklás/bizalom gesztusa, hanem egy cliffhanger, lehetőség, hogy az alkotók később mégis kiszabadítsák a szellemet a palackból.

Mission: Impossible - A végső leszámolás

Az M:I-filmeket az 5. résztől dirigáló (és forgatókönyvíróként is jegyző Christopher McQuairre közel 3 órában (170 percben) bontja ki Hunt és csapata harcát az Entitás, illetve a mesterséges intelligenciát irányítani akaró Gabriel Martinelli (Esai Morales) ellen, bőséggel hagyva időt a szérianosztalgiára, a cselekményszálak követhető összefésülésére és persze a szemkápráztató akcióra, amelyben az alkotókat kétségkívül (mintegy a nagy lezáráshoz méltóan) a tétek emelése vezérelte − ha a széria nagy egészéről és az egész emberiség megmentéséről van szó, akkor az akciójeleneteknek is minden eddiginél monumentálisabbnak kell lennie.

Anélkül, hogy elárulnánk a cselekmény lényegét (azaz a zsáner esetében az akciószekvenciák mibenlétét, hiszen a néző pontosan tudja, hogy a végén a hős győzni fog, de legalábbis megmenti a világot), érdemes megemlíteni, hogy az üzenetében internet- és AI-szkeptikus, a világbékét az atomfegyverkezés leállításában kereső, a nyers emberi erőt és tudást a gépekkel szembeállító nyolcadik rész akciójelenetei már nem csupán táncolnak a fizikailag elképzelhető-kivitelezhető-lehetetlen vékony határán, hanem a titkosügynökből egyenesen Supermant kreálnak, aki úgy ugrik fejest a kockázatba, mintha minden egyes jelenet a mozitörténelem utolsó nagy, a fizika törvényein túlmutató hőstette lenne.