A közönség nagyvásznon láthatja például a 10 részes Hunyadi-sorozatot; a háromszoros olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda válogatottról szóló új sorozatot, A nemzet aranyait, valamint olyan premierfilmeket, mint a Marék Veronika gyerekkönyve, a Laci és az oroszlán sikerét feldolgozó Kell egy oroszlán; a Neumann János életét felidéző A legpompásabb emberi elme; az első szerelem misztériumát kutató 1968 - Egy szerelem rekonstrukciója; az 1335-ös cseh, lengyel és magyar uralkodó sorsfordító tárgyalását felelevenítő Királytalálkozó; a Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútjáról megemlékező Testamentum, vagy az ökölvívó fiú és a szexinfluenszer lány kálváriáit kibontó One More Like.