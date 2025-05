Ők a Magyar Filmakadémia életműdíjasai az idei Magyar Mozgókép Fesztiválon

Első filmjét producerként 1977-ben mutatta be L'ange et la femme címmel, amelyet azóta több mint 70 más produkció követett a karrierjében. Négy filmjét – az Eljövendő szép napok, a Csodálatos Júlia, az Eastern Promises - Gyilkos ígéretek és a Barney és a nők – Oscar-díjra jelölték, míg A napfény ízét és a Eastern Promises - Gyilkos ígéreteket a legjobb filmért járó Golden Globe-ra nominálták. Utóbbi elismerést a Csodálatos Júlia és a Barney és a nők pedig el is nyerte a legjobb színésznő, illetve a legjobb színész kategóriákban.