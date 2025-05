Itt az első hivatalos kép a Pókember-kosztümöt öltő Nicolas Cage-ről

Hét év után ismét a híres halószövő-variáns bőrébe bújik Nicolas Cage, ám ezúttal hús-vér valójában. A Pókember Noir névre hallgató karaktert ugyanis korábban már megszólaltatta az Oscar-díjas színész a 2018-as Pókember: Irány a pókverzum! című animációs moziban, de ezúttal az Amazon Prime jóvoltából élőszereplős formátumban is láthatják a csodabogárnak számító sztárt a nézők. A korábban a Szellemlovas vasparipáján is több ízben is vágtató Cage-nek nem ez lesz az első köre a Marvellel, azonban bizonyos szempontból mégis mérföldkőnek számít a projekt, hiszen ez lesz az első élőszereplős széria a karakter történetében. A produkció képsorait már a tavalyi évben rögzítették, lesifotók több alkalommal is szivárogtak ki a forgatásról, azonban most megérkezett az első hivatalos fotó is a címszereplő főhősről, illetve egy rövidke kedvcsinálóval is megörvendeztette a fanatikusokat a streamingszolgáltató.

Nicolas Cage Pókember-sorozata visszarepít minket az 1930-as évek New Yorkjába (Fotó: TheImageDirect.com)

Nicolas Cage még utoljára felölti a "pókszerkót"

A Spider-Noir címre keresztelt tévéműsor középpontjában magától értetődően a Nicolas Cage karaktere fog majd állni. Az utóbbi években különösebbnél különösebb és sokszor életveszélyes manővereket megkövetelő, független filmekben felbukkanó színész egy 1930-as évekbeli New York-i nyomozót fog játszani, aki próbál leszámolni szuperhős-múltjával. Az Ál/Arc és Con Air sztárja mellett a Prime sorozatának stáblistáján olyan neveket is fellelhetünk majd, mint a Harry Potter-filmek Alastor "Rémszem” Mordonja, Brendan Gleeson vagy a Babylon és 2025 egyik legnagyobb meglepetésmozija, a Bűnösök a színésznője, Li Jun Li.

A fekete-fehér és színes képi világok közötti halószövő módjára ugráló Spider-Noir előreláthatólag 2026 elején kerül fel az Amazon Prime kínálatába, az első előzetest pedig itt nézhetik meg: