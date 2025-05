Ezután a háromórás haldoklás után mindenki megbecsüli az életét

Vajon csak akkor haldoklunk, amikor betegek/öregek vagyunk, vagy születésünktől kezdve ebben a folyamatban létezünk? A Haldoklás, de komédia igazából három óra alatt bizonyítja, hogy mindkét állítás igaz, feltéve ha így akarjuk felfogni a helyzetet, és nem vagyunk képesek elfogadni a megváltozhatatlant. No, nem a halált, hanem az élet morbiditását!

A Haldoklás, de komédia a tavalyi év legsikeresebb német filmje volt (Fotó: Sterben)

Haldoklás, de komédia: rettenetesen nehéz haldokolni

A sok szálon futó családi történetet végig a halál szele lengi körül, és a film végig nem tudjuk eldönteni, hogy igazából ez kinek is a története. Ott van a hetvenes Lissy, aki ránézésre egy megfáradt vénasszony, aki szeretne már megszabadulni a Parkinson-kóros férjétől, akinek a hobbija, hogy reggelente egy szál ingben riogatja a péniszével a szomszédokat. Az asszony akár élvezhetné is az újonnan jött szabadságot, de az előrehaladott korát beárnyékolja az inkontinencia, a szívének a romlása, a cukorbetegsége...Vagyis bármennyire is örülne a szabadságnak, sok ideje már biztos nincs hátra. Férjének pláne, aki a Parkinson-kór mellett már demens is, így Gerd elég gyorsan egy otthonban találja magát. Lissy toxikus, szeretet nélküli anyaságától egészen Berlinig menekülő fia, Tom sikeres karmester, aki éppen egy "Haldoklás" című kortárs zenei mű próbái között van, amit a legjobb barátja, az önpusztító, depressziós és agresszív Bernard írt. Tom, mindeközben apa is lesz, na nem úgy ahogy gondolnánk: volt barátnője egyéjszakás kalandjából esik teherbe, aki egyfajta piócaként kihasználva Tommal korábbi, közös döntésük traumáját, valami apapótlékot csinál a férfiból. Mérgezve ezzel új románcát a zenekar asszisztensével, Ronjával, aki csak másodhegedűs lehet Tom életében. Végezetül pedig ott a család fekete báránya Ellen, aki akkora alkoholista, hogy egy szexrandin jön rá arra hogy Lettországig ment a légyottért. A hugica fogászati asszisztensként dolgozik, és egy nős kollégájával kezd viszont, amit leginkább a felesek tartanak össze.

Az önpusztító Ellen nem bír ellenállni a szexnek és az alkoholnak (Fotó: Sterben)

Haldoklik itt mindenki

Ahogy látható, a szereplők itt főállásban haldokolnak: legyen szó betegségről, függőségről, az idő múlásáról vagy csak szimplán a passzivitásunkról, amiért mások életének akarunk megfelelni, ahelyett hogy a sajátunkat élnénk. Talán ezért is leginkább a karmester, Tom filmje a Haldoklás, de komédia. Mindenkinek annyira egyértelmű a sorsa a történetben: apát elviszi a Parkinson, anyának sincs sok hátra, akivel amúgy is gyűlölik egymást (a film egyik legmegrendítőbb jelenete, amikor anya és fia őszintén kimondják utálatukat egymás iránt) Ellen pedig már jó úton halad a cirrózis felé, hacsak addig nem tesz magában kárt, Bernard pedig meg nem értett művészként 20 éve non-stop öngyilkos akar lenni. Tom azonban más: Tom mi vagyunk, a nézők, az "átlag Janik", akik végig haldokoljuk az életünket, ám nem mindegy, hogy! Mint sokan, passzívan tűrjük a sorsunkat, de mi van, ha hagyjuk, hogy mindenki meghozza a saját rossz döntéseit, ahogy mi is, hátha mégis bejön? Lévén csak egy életünk van és ebben a morbid mesében erre Tomnak is rá kell jönnie!