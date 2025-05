Amikor felszáll a fehér füst: pápaválasztás a moziban

A pápaság filmes ábrázolása mindig is egyszerre vonzotta a misztikumra, az emberi esendőségre és a hatalom természetére fogékony alkotókat. Így van ez a konklávéval is. A pápaválasztás folyamata, a hit és kétely, a bűn és megbocsátás, a történelem súlya és az egyéni felelősség olyan témák, amelyek ott húzódnak a pápaválasztásról (is) szóló filmekben.

A pápaválasztás évszázadok óta a világ egyik legmisztikusabb, legzártabb politikai és spirituális eseménye. A Vatikán falai között zajló döntés, amely nemcsak egyházi vezetőt, hanem világszinten is erkölcsi iránytűt választ, filmes szempontból is ellenállhatatlan téma. Ritka alkalom, amikor egy történelmi esemény egyszerre nyújt lehetőséget drámára, pszichológiai feszültségre és filozófiai mélységre. Bár a pápaválasztásról (konklávéról) szóló filmek száma nem túl magas, a téma nagyon is foglalkoztatta az alkotókat – hol allegorikusan, hol életrajzi hitelességgel, máskor a thriller vagy épp a szatíra nyelvén. A következő válogatásban ezeket a pápás filmeket járjuk körül. Pápaválasztás és film: A két pápa Pápaválasztás a moziban: hitviták és emberi kapcsolódások A két pápa (The Two Popes, 2019)

Fernando Meirelles filmje az utóbbi évek egyik legemberibb és legszellemesebb kamaradrámája. Jonathan Pryce Ferenc pápája és Anthony Hopkins visszafogott, szenvedő XVI. Benedekje mély párbeszédekben ütközteti a katolicizmus két nagy irányzatát: a konzervatív tanbéli hűséget és a pasztorális nyitottságot. Bár a film elkerüli a tényleges konklávé-ábrázolást, a hivatal elvállalása és betöltése mögötti belső vívódásokat, a lemondás és az elfogadás teológiai és emberi rétegeit érzékenyen tárja fel. Nem kis részben a két főszereplő varázsának köszönhetően.

Van pápánk! (Habemus papam, 2011) Az olasz Nanni Moretti filmje teljesen más utat választ, mint Meirelles drámája. A Michel Piccoli által alakított, frissen megválasztott pápa ugyanis a fehér füst felszállta után azonnal pánikrohamot kap, és szó szerint megszökik a. A film groteszk, ironikus és tragikomikus tükre annak, mi történik, amikor valaki elvállalja ugyan, de valójában nem akarja a tisztséget és az azzal járó felelősséget. A Vatikán zártsága, a média őrülete és a pszichoanalízis paródiája egyszerre jelenik meg ebben az egyedi hangvételű filmben, amely sokkal közelebb áll Fellinihez, mint a klasszikus egyháztörténeti drámákhoz. A halász cipője (The Shoes of a Fisherman, 1968) Michael Anderson monumentális filmje, Anthony Quinn főszereplésével, egy szovjet gulágból szabadult bíborosról szól, akiből pápa lesz. Bár a történet fiktív, a hidegháborús világban játszódik, és a béke, a szolidaritás, valamint a globális felelősség kérdéseit boncolgatja. A Morris West regényéből készült film az egyik első hollywoodi kísérlet volt arra, hogy a pápaságot ne csak spirituális, hanem politikai entitásként is kezelje. Klasszikus, epikus hangulatú, időnként naiv, de tiszteletet parancsoló alkotás, amely a pápaválasztás folyamatát is bemutatja. Johanna nőpápa (Pope Joan, 1972) Anderson A halász cipője után négy évvel újabb filmet készített a pápaságról és a pápaválasztásról, ezúttal a középkor egyik legizgalmasabb legendájaként ismert, a 9. században nő létére pápává választott János pápáról. A történészek szerint az Ágnesből Jánossá lett pápa története merő fikció, de Anderson filmje nem is a történelmi hitelességgel foglalkozik, hanem a női identitás, a hit és a hatalom kérdéseivel (eredetileg egy 20. századi kerettörténetbe ágyazva, amelyben egy traumatizált evangélikus lelkésznő képzeli magát a nőpápa helyébe). A Liv Ullmann által alakított címszereplő, egy őszinte hitű fiatal nő, aki, miután túlélte a középkorban egy nőre nehezedő összes megaláztatást és bántalmazást, szerzetesnek álcázva magát Rómába utazik, szónoki képességei és áldozatos ténykedése pedig lehetővé teszik számára, hogy felemelkedjen a Szentszék ranglétráján, és végül pápává váljon. A legendák szerint pedig csak akkor lepleződik le, amikor a bíborosok felfedezik, hogy terhes. A film kiemelten foglalkozik a pápaválasztással, de magát a szertartást nem részletezi. Konklávé (Conclave, 2004) A Robert Harris azonos című könyvéből készült, a 2025-ös Oscar-gálán a legjobb adaptált forgatókönyv díját elnyerő, Edward Berger rendezésében készült film (címével összhangban) teljes egészében a pápaválasztás folyamatával foglalkozik: egy fiktív pápa halálát követően a konklávé morális, politikai, hitbéli kérdéseit járja körbe, elsősorban az egyik pápaválasztó bíboros (Ralph Fiennes) lelkiismereti dilemmáin és kapcsolatain, valamint a bíborosi intrikákon keresztül. A vallásos thriller részletesen mutatja be az évszázados hagyományokat is, miközben a Vatikán falai között súlyos, az egész világot érintő erkölcsi kérdésekkel foglalkozik.



