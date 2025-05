Válságban Javier Bardem és Penélope Cruz kapcsolata: a világvége kavar be a szerelmespárnak

A jelenleg is zajló Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál egyik legizgalmasabb bejelentése a Bunker című film volt. A lélektani drámában újra együtt forgat Spanyolország két legjobb és legszexibb importcikke, Penélope Cruz és Javier Bardem. Az Oscar-díjas házaspár ráadásul nem akármivel néz szembe, hanem a világvégével és az odáig vezető úttal.

Penélope Cruz és Javier Bardem a vásznon kerül megpróbáltatások elé (Fotó: JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE)

Penélope Cruz és Javier Bardem kapcsolata

A két színész hamarosan elkezdi forgatni a Bunker című filmet, amit a francia rendező/drámaíró, Florian Zeller készít, aki 2020-ban robbant be a filmes köztudatba, amikor alig 6 millió dollárból leforgatta Az apa című filmet Olivia Colman és az alakításáért második Oscar-díját elnyerő Anthony Hopkins főszereplésével. Zeller után A fiú sorsa című filmet is elkészítette, abban Hugh Jackman és a pumaként is hasító Laura Dern kerül komoly gondba, miután válásuk után a tinigyerekük az apjához akar költözni.

A 15 éve házas színészpár többször forgatott már együtt (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE)

Zeller új filmjében a színészpár szintén egy házaspárt alakít, a férj egy építész, akit egy techmilliomos arra kér fel, hogy építsen fel egy atombunkert, ami egy világvége szintű támadást/katasztrófát is túlélne azoknak, akik ki tudják fizetni a "belépőt" a helyre. A 17 éves házasságát alapjaiban rendíti meg a projekt, amikor ez a felesége tudomására jut, sőt a világvége hamarabb jön el a középkorú pár életében, mint a valóságban. A film forgatása a hírek szerint még idén megkezdődik, miután Cruz felvette a jeleneteit Johnny Depp új filmjében, a Day Drinkerben. Úgy tűnik, az utóbbi 1-2 csendesebb év után az 51 éves spanyol színésznő újra magára talált, ugyanis 6 készülő filmjei is van, az egyik legizgalmasabb a Bunkeren és az Amber Heard-balhét maga mögött tudó Depp filmjén kívül, a jövő márciusban érkező, A mennyaszony című alkotás. Ez egy harmincas években játszódó Frankenstein-film lesz Christian Bale, Jessie Buckley, a kortalan és sajnos még mindig Oscar-díj nélküli Annette Benning és Jake Gyllenhaal főszereplésével.