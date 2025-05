A Magnólia című film vallásos rendőrjeként feledhetetlen volt Fotó: New Line Cinema / Entertainment Pictures

Az énekhangja repítette a legnagyobb sikerek felé

Kiváló énekhanggal rendelkezik, és ezt több filmjében is bebizonyította. 2002-ban a mostanában újra felkapott Renée Zellweger felszarvazott férjét, Mr. Celofánt alakította Chicago musicalben. A sikerfilmért Oscar- és Golden Globe-jelöléseket is kapott. Később A lankadatlan: A Dewey Cox-sztori című paródiafilm sztárzenészeként is közönségsikert aratott, sőt a filmbeli karaktere nevében koncertturnét is tartott Amerika-szerte.

Egy szamár miatt hagyott ott forgatást John C. Reilly

A meglehetősen nehéz természetű és öntörvényű dán rendező, a Nicole Kidmant is gyónásra kötelező Lars von Trier 2005-ös filmje, a Manderlay szereplőgárdájának John C. Reilly is a tagja lett volna, de otthagyta a produkciót a forgatás kellős közepén. Tette ezt azért, mert nem bírta elviselni, hogy egy élő szamarat ölnek le a film egyik jelenete kedvéért.

Egy nemrég elhunyt nagy elődhöz hasonlítják

Amióta a filmszakmában dolgozik, azóta rendszeresen megkapja, hogy ő a generációja Gene Hackman-je. Magas termete, göndör barna haja, és a cseppet sem hollywoodi szépségideált formázó arcberendezés mellett további hasonlóságot jelent a nyíltságuk, a hétköznapi kisugárzásuk, és az egyszerű eszközökre törekvő színészi játékuk.

60. születésnapján is dolgozik, Cannesban reklámozza az új westernjét Fotó: Boesl / dpa

Máig aggódik a pénz miatt John C. Reilly

Minden egyes újabb munkának úgy fut neki, hogy talán ez lesz az utolsó, és sosem fog többet pénzt keresni a filmezésből. Saját bevallása szerint képtelen eljutni addig az érzésig, amikor azt mondja magának: igen, végleg befutottam, megcsináltam!

A vadnyugatra készül

A hazai mozikban 2021-ben, az említett Licorice Pizza révén láthattuk utoljára, és a MAX szériája, a Győzelmi sorozat: A Lakers dinasztia felemelkedése is már két éve került a nézők elé. A kis szünet a karrierjében csak időleges: még idén érkezik a Testa o croce? című western, amiben egyenesen Buffalo Billt fogja alakítani, de a már szintén leforgott A Prayer for the Dying is ebben a zsánerben mozog majd a közreműködésével. Pár napja pedig bejelentették, hogy a korábbi potenciális James Bond, vagy Henry Cavill és a remélhetőleg az Oscar-átkot megtörő Glenn Close mellett ő lesz a főszereplője a Nova című sorozatnak.