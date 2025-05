Az Oscar-díjas szexmese júniustól a SkyShowtime-ra költözik

A SkyShowtime júniusban is elhozza a világ legnagyobb stúdióinak alkotásait, olyan sorozatpremierekkel, mint a MobLand (Gengsztervilág), A bűn árnyalatai vagy a Snowpiercer (Túlélők viadala) új évadának epizódjai. A hónap során különleges filmekkel is találkozhatunk, mint például az öt Oscar-díjas Anora, a Thelma és a The Killer.

Dennis Quiad A szerrel újjáélesztette hollywoodi karrierjét, legközelebb Ronald Reaganként láthatjuk a SkyShowtime-on (Fotó: Skyshowtime)

Júniusi premierek a SkyShowtime-on:

SkyMed, 3. évad

A SkyMed harmadik évada ott veszi fel a fonalat, ahol a második évad drámai fináléja véget ért. Az összetartó SkyMed légimentősök között fokozódó belső feszültségek – és egyikük sokkoló orvosi vészhelyzete – a csapat felbomlásával fenyeget. Még több veszélyes vadonbeli küldetés és néhány új jövevény is vár rájuk, akik azért érkeztek a szálláshelyükre, hogy felkavarják az állóvizet. Az orvosoknak most még inkább egymásra kell támaszkodniuk az izgalmas mentések, új szerelmek és a munkájukkal járó fájdalmas búcsúk közepette.

A bűn árnyalatai, 1. évad

Az első három rész június 5-től a SkyShowtime-on streamelhető, az új epizódok pedig hetente érkeznek.

A bűn árnyalatai egy neves és karizmatikus pszichiáter történetét meséli el, aki hat páciensét egy távoli borászatba hívja, hogy befejezze a kezelésüket, mégpedig a saját híressé vált módszerével, amely sok, rendkívül összetett problémával küzdő és nehezen kezelhető emberen segített már. Ám egy szokatlan borkóstolási szertartás után az események végzetes és váratlan fordulatot vesznek. Az ügyet egy éles eszű rendőrfelügyelő veszi kézbe, aki fényt derít az igazságra az orvosról és betegei traumáiról. A pszichothriller szereplői: Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan, Miriam Giovanelli, Eusebio Poncela, Raúl Prieto, Luis Tosar és Elsa Pataky.

A bűn árnyalatainak debütálására már nem kell olyan sokat várni (Fotó: Skyshowtime)

Ctrl+Alt+Desire, 1. évad

Június 8-tól minden epizód streamelhető.

Függőség, megszállottság, webkamerás lányok és gyilkosság. Az Amato család sokáig csak egy átlagos amerikai családnak tűnt, ám egyszer csak lehullt a lepel. 2019 augusztusában Grant Amatót bűnösnek találták három vádpontban, miszerint előre megfontolt szándékkal megölte az anyját, az apját és a bátyját. Az új dokumentumsorozatban a rendező, Colin Archdeacon közelebb férkőzik Grant Amatóhoz, mint bárki más, és feltárja a férfi összetett hátterét. Fényt derít az online megszállottság, a magány és a gyilkosság hátborzongató valóságára.