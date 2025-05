Squid Game 3. évad: Minden, amit eddig tudunk a grandiózusnak ígérkező fináléról

Néhány hét múlva az egész világ a tévéképernyő elé fog tapadni. 2025. június 27-én kerül fel a vörös streamingóriás kínálatába a Squid Game 3. évada, mely minden reménység szerint megannyi kérdésre fog választ adni, és minden szálat elvarr. Szong Gihun és szabadságra vágyó társainak kalandja a második szezon végén egy klasszikus, a The Last of Us-t megszégyenítő cliffhangerrel zárult, innen veszi majd fel a fonalat a folytatás. De kiket láthatunk majd a továbbiakban? Milyen újdonságokat tartogat a trilógia befejező része? Mi lesz a sorozat jövője? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a továbbiakban.

A Squid Game – Nyerd meg az életed 3. évadában mindenki sorsa eldől, köztük Szong Gihuné is (Fotó: Netflix via Bestimage / 00686649)

Régi arcok, új játékok

A második évad végi akciózás ugyan sorra szedte az áldozatokat, köztük Szong Gihun öreg cimboráját, Dzsongbét, de még így is lesznek bőven visszatérők, ám Leonardo DiCaprio nem lesz köztük, hiába volt nemrégiben ezzel tele a világsajtó. A játékosok közül viszontláthatjuk majd például az anya-fia párost, Dzsunhit, a terhes nőt, a PTSD-től szenvedő tengerészgyalogost, de még a második évad fináléjában halálosztó géppé változó 120-as játékost is. Az akciót vezető Szong Gihun és a beépített emberként a csapatot eláruló Frontember jelenléte pedig magától értetődő a lezárásban, melyben egy vadonatúj játék is debütálhat majd. A „piros lámpa-zöld lámpa” nevű játékból ismert lánybaba párját már hónapokkal ezelőtt belengették, de azt, hogy milyen, vérre menő játszmát körítenek majd a vészjósló óriásfigura köré, még homály fedi, de egy biztos, a túlélőtúra folytatódik, és nem fogja mindenki ép bőrrel megúszni.

Lesz Squid Game 4. évad is?

Bár le mernénk fogadni, hogy a világ legnépszerűbb idegen nyelvű Netflixes sorozatának az idők végezetéig lenne létjogosultsága, és akárhány évad készülhetne belőle, mindig lenne rá érdeklődő. A Squid Game megalkotójának, Hvang Donghjoknak viszont egyáltalán nincsenek ilyen ambíciói. A széria író-rendezője már a két felvonásosra sikeredett folytatás miatt is húzta fogát, nem szívesen készítette el, arról pedig, hogy tervben van-e egy esetleges 4. évad, elég sokat elárul egy tavaly adott nyilatkozata:

Elegem van abból, hogy ezt kell csinálnom és még reklámoznom is kell. Most már csak az jár a fejemben, hogy egy Isten háta mögötti szigeten pihenek, és élvezem a szabadidőmet, nem aggódva amiatt, hogy mikor hív a Netflix.

– mondta a Variety-nek a sikerszéria kreátora.