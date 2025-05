Egy régóta be nem fejezett magyar sci-fi hozhatja hazánkba a Star Wars főhősét

A fóti United Illusions stúdiójában tartották a Magyarországon eddig kissé stílusidegennek ható, misztikus mozi, a Two Minutes to Midnight sajtótájékoztatóját. A következő Hatvani Balázs-film egy több szálon futó hidegháborús sztorit kínál a közönség elé, melyhez olyan hollywoodi hírességek adták a nevüket, mint az Addams Family sztárja, Carel Struycken vagy Tom Hanks pálinkafogyasztó fivére, Jim Hanks, de hazai színészek is tiszteletüket teszik majd a produkcióban, Kálloy-Molnár Péter például központi szerepet kapott a műben. A miniszériából mozifilmmé váló projektet a direktor tíz éve dédelgette, és most, hogy végre megvalósult, egy másik, korábbi félkész alkotását is elő szeretné venni a fiókból, és itt jön a képbe a Star Wars-filmek Luke Skywalkere, Mark Hamill.

A Star Wars Luke-ja, Mark Hamill egy magyar sci-fi kedvéért hamarosan Magyarországra látoggathat (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A be nem fejezett magyar sci-fi

A fiatalon Hollywoodba kerülő Hatvani Balázs több sztár ajtaján bekopogtatott már direktori karriere során, és sokan igent is mondtak neki, így volt lehetősége együtt dolgozni Tim Curry-vel és Lance Henriksennel is. Rajtuk kívül a Star Wars örökifjú csillaga, Mark Hamill is rajta lehetne Hatvani listáján, ám az egykori Luke Skywalkerrel még 2006-ban, valamint a magyar színészekkel (Dörner György, Rudolf Péter) megkezdett forgatás félbeszakadt. A kezdetben Sorsvonalak néven készülő, később Thelomeris címre átkeresztelt, úgynevezett steampunk sci-fi egy fogaskerekekkel működtetett metropoliszról szól, melynek a szmog által elvakított, orwelli sötétségű mindennapoktól szenvedő lakóit próbálják megmenteni, ám ezt Mark Hamill névtelen rosszfiúja igyekszik megakadályozni.

Hatvani Balázs Magyarországra szeretné csábítani Mark Hamill-t (Fotó: Mate Krisztian)

Mark Hamill Magyarországra hozza a Star Wars-hangulatot?

Az évek óta parkolópályán lévő projektet tehát most újra elővenné Hatvani Balázs, aki lapunknak elárulta, hogy Mark Hamill-lel már évekkel ezelőtt rögzítettek néhány képsort, de a filmjét a korábbi Jedi lovaggal karöltve itthon szeretné befejezni:

Mark Hamill-lel már nagyon fiatalon sikerült együtt dolgoznom, és a mai napig nincs feladva a projekt. Már forgattunk vele pár jelenetet kint Los Angelesben, azon belül is a Lucasfilm stúdiójában, és nagyon szeretném, ha a forgatási munkálatokat Magyarországon tudnánk befejezni, és egészen pontosan itt, a fóti stúdióban, mert itt minden lehetőség adott ehhez a filmhez. Ez egy fantasztikus közeg, remélem, ide tudok jönni Mark Hamill-lel, és az Erőt is magával hozza majd magával

- árulta el Hatvani.