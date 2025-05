Sylvester Stallone ikonikus akcióhőse visszatér, sőt, megfiatalodik

A héten indult el a francia Riviéra hatalmas mozidömpingje, a cannes-i filmfesztivál, mely eddig talán inkább a sztárallűrök, mintsem a filmek miatt volt hangos. A fesztiválról azonban végre elkezdnek szivárogni olyan hírek is, melyek nemcsak a celebvilág kedvelői számára kedvezőek. Ilyen friss információ például az egyik legemblematikusabb Sylvester Stallone-karaktert érintő bejelentés, melyet a Millenium Media hirdetett ki, miszerint John Rambo visszatér! A The Expendables – A feláldozhatók vagy a Támadás a Fehér Ház ellen című franchise-okat is jegyző stúdió egy Rambo-előzményfilm elkészültét jelentette be Cannes-ban, melynek munkálatai már idén elkezdődnek.

Újabb Rambo-fejezettel bővülnek a Sylvester Stallone-filmek (Fotó: KPA)

Sylvester Stallone nélkül is van Rambo?

A legendás akciósztár David Morrell és Andy Vajna által kreált karaktere 1982-ben debütált a nagy vásznon, hazánkban nagy karriert azonban inkább VHS-kazettákon futott be. Az angolul First Blood címre keresztelt projekt végül négy további epizódot is kapott, és visszavonhatatlanul bevéste magát a filmtörténelembe. Nem is tudja elengedni Hollywood a PTSD-vel küzdő vietnámi veteránt, hiszen idén már forog is róla Thaiföldön az eredetsztori, melynek képkockáit ősszel kezdik el rögzíteni Thaiföldön. Az ifjú Rambo távol-keleti kínjainak történetét Rory Haines és Sohrab Noshirvani írja, a szerzőpáros nevéhez köthető például a DC 2022-es szuperprodukciója, a Black Adam. A rendezői székben pedig az utóbbi évek egyik legjobb akciófilmjét, a Sisut jegyző Jalmari Helander fog helyet foglalni. Ám a név, akire mindenki a leginkább kíváncsi, egyelőre még nem került fel a stáblistára, de idővel biztosan kiderül, hogy a Jason Statham cimborájával közösen forgató Sylvester Stallone kapcsolódik-e majd valamilyen formában a projekthez. Vajon kijár majd egy cameoszerep a veterán akcióhősnek? Reméljük, hamarosan kiderül.