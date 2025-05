A Netflix szirénjei egyszerre babonáznak meg és sokkolnak

A tökéletesség nem elég itt (Fotó: Netlfix)

Nem sok, hanem rengeteg a Szirének világa

Az első rész alatt meg kell szoknunk a Szirének habos-babos világát, néha tényleg retinaégető az egész közeg, és akkor még nem beszéltünk a társaságról, ahol mindenki húsvéti tojásnak öltözik, legyen nő vagy férfi, sőt, gyakorlatilag egymás mondatait fejezik be. Kiki egy külső szemlélő számára egy jótét keresztény állatvédő. De a felszín alatt bizony egy igazán démoni figura, aki látszólag összeszedi az elesett állatokat, vagy éppen nőket, aztán kénye-kedve szerint használja őket, ahelyett hogy vissazküldené őket a "vadonba". Nehéz lenne bármihez is hasonlítani a Sziréneket, annyira egyedi a világa, és bár a sztori lassan csordogál és túl sok eredetiség nincs benne, viszont a tálalás legalább annyira egyedi, mint Kiki partijainak fogásai.

Julianne Moore démoni alakítását sokáig nem feledjük (Fotó: Netflix)

Julianne Moore hatvan felett is egy szirén

Persze a sikerhez elengedhetetlenek a megfelelő szakácsok, akik ebben az esetben három izgalmas színésznő személyében vannak jelen. Az Oscar-díjas Julianne Moore Kikije egyszerre démoni, esendő és szánandó, igazi színészi bravúr, hogy valaki 65 évesen, ilyen pályával a háta mögött képes kilépni a komfortzónájából és valami tőle szokatlan bevállalni. Az egyre felkapottabb Meghann Fahy már A Fehér Lótusz második évadában is vonzotta a figyelmet, nemrég a magyar mozikat a Gyilkos randi című filmmel hódította meg, és máris a Netflix legújabb show-jának sztárja. Fahy alakítása meggyőző, még ha az elején nagyon félre is rendezték a színésznőt: Devon a kontraszt, a való világ ebben a szériában, ami mocskos, zűrös és tragédiákkal teli, de a színésznő csak a második-harmadik rész környékére kezd "megjönni" mire megismeri a másik oldalt is. Milly Alcock üde meglepetés Simonként, sőt valahol neki kell a legnagyobb utat bejárni ebben a pszichotikus útvesztőben: a traumatizált gyermek, aki egy új életet és biztonságot keres, vagyis könnyen behálózható. Alcock egyszerre hipnotikus és gyerekes, reméljük sok hasonló, nagyívű szerep vár még a fiatal színésznőre. A férfiak itt asszisztálnak csupán, Kevin Bacont mindig jó látni, míg Glenn Howerton papírmasé játéka sajnos a botox-szal együtt tényleg olyanná teszik a színészt és az alakítását is, mintha Ken baba piperkőc, gyárhibás bátyja lenne.