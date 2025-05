Megérkeztek az első képek a Netflix egyik legjobban várt idei filmjéből. A The Thursday Murder Club egy nyugdíjas közösség lakóinak a mindennapjait mutatja be, amit egy gyilkosság bolygat fel. Négy bentlakót nem hagy nyugodni az eset és maguk veszik reumás kezükbe az ügyet, hogy elkapják a gyilkost. A krimi-vígjáték olyan Oscar-díjas sztárokkal készült, mint a Yellowstone-univerzumnak köszönhetően másodvirágázást élő Helen Mirren, Ben Kingsley és az egykori 007-es ügynök, Pierce Brosnan, aki hetvenes nyugdíjas sármőrként is a gazfickók nyomába ered. A Netflix a nyári premierdátumát is kihirdette a The Thursday Murder Clubnak.

Négy nyugdíjas derít fel egy gyilkosságot a The Thursday Murder Club Netflix mozijában (Fotó: Netflix)

The Thursday Murder Clubban nyugdíjas nyomozó lesz Pierce Brosnan

Az alkotásban új oldaláról mutatkozik be az egykori 007-es ügynök, ugyanis a 72 éve Pierce Brosnan egy nyugdíjas falu lakóját fogja alakítani. A vezetésével három másik szépkorúval egy ingatlanfejlesztő halálát igyekeznek kinyomozni. A rejtély kinyomozásában nem csak a nyomok hiányával, de egy kis derékfájdalommal és magas vérnyomással is meg kell küzdeniük a lakóknak.

Ben Kingsley, Helen Mirren és a volt James Bond, Pierce Brosnan is nyugger nyomozók lesznek (Fotó: Netflix)

Richard Osman sikerkönyvére szinte azonnal lecsapott a Netflix, akik valódi sztárparádéval forgatták le tavaly a filmet: Pierce Brosnan, Helen Mirren, Ben Kingsley és Celia Imrie mellett a legutóbb A riválisokban nagyot alakító néhai Ki vagy Doki? azaz David Tennant, A két pápában a néhai Ferenc pápát alakító Jonathan Pryce, a Channing Tatum predátorkodását épp csak túlélő Naomi Ackie, Daniel Mays, Paul Freeman és a Saltburn című botrányfilmben feszítő Richard E. Grant.