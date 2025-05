Tom Cruise nagy bejelentést tett a Top Gun 3 kapcsán!

Nagy hírrel röppent be a Top Gun-mozik főhőse, Pete „Maverick” Mitchell. A hidegvérű vadászpilótát alakító Tom Cruise egy reggeliműsorban jelentette be, hogyan is áll a népszerű franchise harmadik része.

Világraszóló szenzáció volt 2022-ben, hogy több mint 35 év után folytatják a ’80-as évek emblematikus akciófilmjét, Tom Cruise és a múlt hónapban életét vesztő Val Kilmer közös moziját, a Top Gunt. A Maverick alcímmel ellátott folytatás bődületes siker lett, évének második legjövedelmezőbb alkotása lett anyagilag, de a kritika és a közönség is imádta. Miles Teller, Glen Powell, illetve a legutóbb a Mennydörgők*-ben szupergonoszt alakító Lewis Pullman személyében a mozi teret adott a fiataloknak, miközben az eredeti karakter örökségét is remekül ápolta tovább. A harmadik részre vonatkozó pletykák pedig már 3 éve lógnak az éterben, azonban hivatalos megerősítés nem érkezett sehonnan. Egészen idáig! A franchise főhősét, Pete Mitchell-t alakító Cruise ugyanis egy reggeli műsorban több más, hamarosan érkező projektje mellett kitért a Top Gun-trilógia záródarabjára is. Tom Cruise 2022-ben 36 év után húzott ismét vadászpilóta-egyenruhát (Fotó: Paramount Pictures / NORTHFOTO) Tom Cruise nem áll le egy percre sem A 62 éves színész szerdán megérkezett a héten elinduló cannes-i filmfesztiválra, melyen vörös szettjével ellopta a show-t, előtte egy nappal még viszont az ausztrál Today című reggeliműsornak adott exkluzív interjút, ahol több közelgő szerepléséről beszélt. Cruise például szerepelni fog A visszatérő rendezőjének, Alejandro G. Iñárritunak a következő filmjében. A rövid távú projektjei mellett a jövőbeli nagyobb volumenű terveiről is szót ejtett a műsorban, köztük a Top Gun évek óta követelt harmadik részéről, mellyel kapcsolatban elárulta, már dolgoznak rajta, de egyben türelmet is kért a rajongóktól: Dolgozunk rajta, beszélgetünk, gondolkodunk különböző sztorikon. 35 évbe telt, mire kitaláltuk a Top Gun: Mavericket, szóval az ilyen dolgok nem kevés időt vesznek ám igénybe. – árulta el az örökifjú akciósztár. A Tom Cruise-filmek szerelmeseinek azonban már nem is kell olyan sokat várni a többszörös Golden Globe-díjas színész vászonra történő visszatérésére. A Mission: Impossible – A végső leszámolás, melyből kiderül, Ethan Hunt ügynöknek sikerül-e megmentenie a világot a mesterséges intelligenciától, jövő hét csütörtökön, azaz május 22-én kerül a hazai mozikba.

