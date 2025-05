Ütközések: 20 éves a modern kori rasszizmus legbrutálisabb tanmeséje

20 évvel ezelőtt hódította meg a mozikat egy kis költségvetésű filmdráma a modern Amerika mindennapi rasszizmusáról. Az Ütközések egy 48 óra alatt játszódó, sok szereplős, de összeérő történeteken keresztül mutatja be, hogy még sokszor a legliberálisabb emberekben is ott az előítélet egy más etnikumú vagy vallású ember iránt. A mexikóiakat gyűlölő politikus feleség, a feketéket elítélő rendőr és a dühös mohamedán: csak néhány figura, akik ebben a brutális és meglepő fordulatokkal teli filmben pillanatok alatt lehetnek hősök, áldozatok vagy éppen bűnösök. Az Ütközések 2005-ben a legjobb filmnek járó Oscar-díj mellett a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb vágás díját is megnyerte. A mai napig az egyik legvitatottabb legjobb film győztes Paul Haggis alkotása: sokak szerint mestermű, de akadnak, akik szerint csak túlértékelt tanmese.

Los Angeles, 2006. január 29. – Sandra Bullock, Thandiwe Newton, Matt Dillon és Jennifer Esposito az Ütközések című film színészgárdájaként vették át a mozgófilmes kategória legjobb szereplőgárdájának járó díjat a 12. Screen Actors Guild (SAG) díjátadón, amelyet a Shrine Auditoriumban rendeztek meg. (Fotó: Frederick M. Brown / Getty Images via AFP)

Fotó: FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America

20 érdekesség a 20 éves Ütközések című filmről