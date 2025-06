A Mandalóri sztárja abba akarta hagyni a színészetet, hogy ápoló lehessen

Bár Pedro Pascal mára felkapott tévésztár az olyan sorozatoknak köszönhetően, mint a The Last Of Us és A Mandalóri, a most 50 éves, chilei születésű amerikai színész karrierje elején nehezen tudott érvényesülni. Miután pályafutásának nagy részét tévésorozatokban töltötte kisebb szerepekben, az áttörést csak 2014-ben, 39 évesen érte el Oberyn Martell szerepében a nagy sikerű Trónok harca negyedik évadában.

Pedro Pascal befutott A Mandalóri SW-sorozattal (forrás: Disney)

A Mandalóri sztárja majdnem feladta a színészetet

A színész most A Fantasztikus 4-es: Első lépések képregényfilm főszereplőjeként adott interjút a Vanity Fairnek, amelyben úgy fogalmaz: „A harmincas éveimben karriert kellett volna építenem... de a 29. életévem utáni karrierem azt mutatta, hogy mindenképpen vége a pályafutásomnak”.

A cikkben megszólal Pascal idősebb nővére, Javiera Balmaceda, hollywoodi producer, aki úgy emlékezett vissza az öccse karrierjének nehézségeire: „Amikor Pedro azt mondta, hogy 'ápolónőképzőbe megyek', vagy 'színésztanár leszek', csak annyit mondtam: 'Nem, nem, nem, nem! Túl jó vagy!' Négyéves kora óta színész akart lenni. Egyetlen dolgot soha nem engedtünk volna meg Pedrónak: hogy feladja.”