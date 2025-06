Eddig sosem látott felvételekkel és interjúkkal debütált A nemzet aranyai a MOZ.GO-n

Már a film készítésekor is kihívást jelentett a több száz órányi leforgatott és archív anyag kiválogatása. A rendező, Elek Ottó társrendező és Mezei Áron vágó elővették a film korábban elkészült hosszabb verzióit, hogy megnézzék, melyek azok a történetszálak, részletek, a moziváltozatba be nem került témák, amelyeket most el lehet mesélni.