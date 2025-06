Adriana Lima: A kifutóról a filmvászonra

Bár a most 44 éves (1981. június 12.), szuperszexi Adriana Lima filmes karrierje nem volt olyan kiterjedt, mint modellmunkái, Lima mégis feltűnt néhány emlékezetes produkcióban. 2001-ben szerepelt a The Follow című rövidfilmben, amit a BMW számára készített a híres rendező, Wong Kar-wai, és Clive Owen volt a főszereplője. A stílusos, autós rövidfilmben Lima egy titokzatos nő szerepében tűnt fel.

Adriana Lima a New York-i Philipp Plein fashion show-n 2017-ben (Getty/JP Yim)

Érthetetlen, miért nem kap több filmszerepet a szexi Adriana Lima

Később televíziós vendégszerepeket vállalt, például saját magát alakította az Így jártam anyátokkal és a Ki ez a lány? című sorozatok egy-egy epizódjában, valamint az Ocean's 8 című filmben, és többször is megjelent különféle talk show-kban, reklámfilmekben és kampányvideókban (sőt, az American Beauty Star divat-reality executive producere is volt). Adriana Lima kamerán túli jelenléte elsősorban karizmájának és ikonikus megjelenésének köszönhető, amelyet nemcsak a divatvilág, de a filmipar is előszeretettel használt. Noha nem épített klasszikus értelemben vett színészi karriert, filmes megjelenései jól mutatják, hogy Lima több, mint modell – egy sokoldalú médiajelenség, aki ráadásul azzal is bekerült a hírekbe, hogy szűzen ment férjhez.

Ha a jövőben nagyobb filmes szerepeket vállalna, valószínűleg ott is hasonló sikerek várnának rá, mint amit a kifutókon már elért – 2009-es, Super Bowl reklámfilmje a maga 103 milliós tévés megtekintésével az amerikai televíziózás történetének egyik legnézettebb reklámfilmje lett.