Így ásta el a csatabárdot Hollywood két legnagyobb akciósztárja

Ahogy a hétköznapi élet vagy a történelem sok más szegmense, úgy a filmhistória is tele van rivalizálásokkal, melyek képesek voltak akár egy egész adott korszakot meghatározni. Erre tökéletes példa a 80-90-es évek akciósztárjainak folyamatos, egymással való versengése. Három-négy évtizeddel ezelőtt szinte lehetetlen volt úgy moziba vagy tékába menni, hogy az ember ne fusson bele Arnold Schwarzenegger vagy Sylvester Stallone nevébe. A két gigász között nyílt titok volt a szüntelen vetélkedés, amint meglátták a másik filmjét, a következő akciómozijukban rá akartak kontrázni a látottakra, és még több robbanást, nagyobb és hangosabb fegyvereket, no meg persze méretesebb hullahalmot akartak maguk után hagyni. Még olyan is előfordult, hogy csellel az egyikőjük elvállaltatott egy bukásra ítélt filmet a másikkal csak a csíny kedvéért. (Ennek köszönhetően láthattuk Stallonét az Állj, vagy lő a mamám! című vígjátékban.) Azonban ahogy az idő telt, úgy nőtt be mindkét izomkolosszus feje lágya, az „Osztrák Tölgy” pedig most elmesélte, hogyan is ásták el a csatabárdot a korábbi Rambóval.

Az Arnold Schwarzenegger-filmekre szinte mindig ösztönző hatással volt Sylvester Stallone munkássága, de a két színész eleinte egyáltalán nem ápolt jó viszonyt

Arnold Schwarzeneggert és Sylvester Stallonét az étel békítette ki

A történelmi békekötést a Netflix-szel nagy eséllyel hamarosan szakító Arnold Schwarzenegger szemszögéből ismerhettük meg, aki egy rádióműsorban mesélte, ő hogyan látta és élte át a rivalizálás lezárását. A békülés irányába akkor indultak el, mikor a Terminátor 1991-ben úgy döntött, éttermet nyit, amibe aztán Sylvester Stallone is be akart szállni:

Egyfolytában támadtuk egymást, csúnya dolgokat, butaságokat mondtunk egymásról. Aztán egyszer csak elkezdtem együtt dolgozni Robert Earllel és Keith Parish-sel, hogy megalapítsuk a Planet Hollywood étteremláncot. Aztán felhívott az ügyvédem, aki egyben Sylvester Stallone ügyvédje is volt, és azt mondta: »Arnold, lenne esetleg hely Sly számára a Planet Hollywoodban?« Erre azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy jó ötlet, mert talán közelebb hozhatna minket egymáshoz, én pedig pont ezt akartam

– árulta el a műsor hallgatóinak az egykori kaliforniai kormányzó.