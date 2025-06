20 éve kapott második esélyt Hollywoodtól a legkedveltebb szuperhős

Nem lehetne azt mondani, hogy ne vágta volna nagy fába a fejszéjét korunk egyik legnagyobb rendezője, Christopher Nolan, amikor úgy döntött, egy erősen megtépázott testű szuperhős-franchise-ba lehel új életet. A gothami árvából lett rosszfiú-vadász sztorija ugyanis hiába tündökölt elképesztő magasságokban még Tim Burton ideje alatt, Michael Keatonnal, Jack Nicholsonnal vagy a hősszerelmes Danny DeVitóval a főbb szerepekben, a 90-es évek lejtmenete kis híján örökre letörölte Hollywood térképről Batman karakterét. A mélypont egyértelműen a Joel Schumacher-féle műanyagmozi, a mellbimbós ruhákkal és Batman-hitelkártyával felvértezett Batman és Robin volt, aminek láttán kérdéses volt, valaha is visszatér-e a vászonra a Denevérember. Végül az ezredfordulót követően a Warner Bros. mégis úgy határozott, ad egy újabb esélyt a közkedvelt szuperhősnek, ám ezúttal teljesen más perspektívából kell megközelíteni a történetet. Erre tökéletes választás volt Christopher Nolan és az ő realista koncepciója, mely visszaemelte a karaktert a filmtörténelemnek arra a polcára, ahová való. Trilógiájának Batman: Kezdődik! címre keresztelt első felvonását 20 éve mutatták be mozik, ennek apropóján pedig össze is gyűjtöttünk tíz olyan kulisszatitkot az alkotásról, melyeket a legvérmesebb rajongók sem biztosan tudtak.

A Christopher Nolan-féle Batman-filmek között ugyancsak alulértékeltnek számít az első felvonás (Fotó: Warner Bros. / Courtesy of Warner Bros.)

10 érdekesség a Batman: Kezdődik!-ről: