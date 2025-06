„Ehhez egy nagyobb hajó kéne” – 15 érdekesség, amit biztos nem tudtál az 50 éves A cápáról

1975. június 20-án mutatták be a filmet, ami megteremtette a nyári blockbuster fogalmát, a csúcsra repítette Steven Spielberget, és máig az egyik legnagyobb moziklasszikusnak számít. A cápa forgatása közel sem volt egyszerű, számos titok és anekdota kering róla.

A cápa az egész világot sokkolota Fotó: Universal Pictures / NORTHFOTO

15 érdekesség A cápa című filmről

1. A cápa Peter Benchley sikerregénye alapján készült, amit a rendező, Steven Spielberg egyáltalán nem tartott egy jó műnek. Amikor először olvasta, annyira ellenszenves volt számára a regény minden szereplője, hogy a cápának kezdett el drukkolni.

2. Az író, Peter Benchley látható a filmben is, az egyik strandon játszódó jelenetben riporterként bukkant fel poénból. Maga Spielberg is „kameózott” egyet a saját filmjében, igaz csak a hangjával: a cápavadász hajó rádiójában hallható egy partról bejelentkezés közben.

3. A Roy Scheider alakította kisváros rendőrfőnöknek egy kutyája is van a filmben, akit a rendező, Steven Spielberg saját házikedvence, egy Elmer nevű eb játszott.

Bruce-nak hívták a makettet Fotó: Universal Pictures / NORTHFOTO

4. Spielberg sokat változtatott az alapanyagul szolgáló regényen, de még a forgatókönyv is állandóan cserélődött a felvételek közben is. A színészek is improvizáltak a szövegeikkel, így például A cápa leghíresebb mondata is Roy Scheider fejéből pattant ki, amikor arra jutott, hogy „Ehhez egy nagyobb hajó kéne”.

5. A film forgatása rémálomszerűen alakult. A gyilkos óriáscápát „alakító” makett az első nap elsüllyedt, mert a sós víz tönkretette az elektronikáját. Spielberg úgy döntött, hogy a lehető legkevesebbet fogja mutatni a filmben a szörnyet, hiszen amúgy is attól félünk a legjobban, amit nem látunk. Így a cápa összesen 4 percnyi játékidőt kapott a kész filmben.

6. Spielberg a cápamakettet Bruce-nak nevezte el az ügyvédje után. Nem véletlenül lett évtizedekkel később a Némó nyomában cápakarakterének neve is Bruce.

Nehezen jött ki egymással a három főszereplő, Spielbergnek kellett tartani a fegyelmet Fotó: SNAP / NORTHFOTO

7. A színészekkel is akadtak problémák. A cápavadászt játszó Robert Shaw például alkoholproblémákkal küzdött, ráadásul részegen a kollégáiba is állandóan belekötött. Főleg Richard Dreyfusst vegzálta, egy alkalommal poroltóval fújta arcon, mert ezt vicces ötletnek találta.