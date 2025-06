A fia filmjéért kapott Oscar-díjat az idős zeneszerző

Az egyik fia Francis Ford Coppola, minden idők legjobb gengszterfilm-trilógiájának rendezője, a lánya pedig Talia Shire, e filmek (és persze a Rocky-széria) egyik kiemelt színésznője. S persze olyan sztárok is tartoznak a családhoz, mint Nicolas Cage és Sofia Coppola. A fuvolista, zongorista, dal- és zeneszerző Carmine Coppola (1910. június 11.-1991. április 26.) persze leginkább a fia filmjei, A keresztapa-trilógia és az Apokalipszis most zenéi miatt igazán ismert, A keresztapa II-ért 1975-ben, Nino Rotával közösen elnyerte az Oscar-díjat, az Apokalipszis mostért pedig, fiával közösen a Golden Globe-díjat.

Carmine Coppola (imdb)

Carmine Coppola a fiával dolgozott a legtöbbet Hollywoodban

Bár zenészként dolgozott John Wayne Vietnam-filmjén, A zöldsapkásokon (1968), és fuvolázott George Lucas THX 1138 (1971) című sci-fijének soundtrackjén is, valamint ő komponálta Carroll Ballard Fekete táltos (1979) című kalandfilmjének zenéjét, Carmine Coppola a legtöbbször a fiával dolgozott együtt.

Már 1959-ben Francis Ford számára írta át a szovjet sci-fi, a Szólít az ég amerikai remake-jének, a Battle Beyond the Sun zenéjét, majd jött Az esőemberek (1969), A keresztapa-trilógia, az Apokalipszis most, A kívülállók, a Tucker és a New York-i történetek. A keresztapa III. premierje után 4 hónappal kapott sztrókot 1991-ben – a fia már a forgatás idején tudta, hogy baj lesz, mivel a film nyitójelenetének zenei felvételénél az apja már figyelmetlenül vezényelt, amire korábban soha nem volt példa.