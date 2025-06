„Mindig elpirultam, mikor megláttam” – Danny DeVito elárulta, melyik kolléganője rabolta el a szívét

Ahogy a híres mondás is tartja: „Házi nyúlra nem lövünk.” Az érzelmeknek viszont nem lehet parancsolni, és ezt Danny DeVito is megtapasztalta egyik sikerfilmje forgatása során, amikor is teljesen belehabarodott egyik kolléganőjébe.

Az olasz származású színészlegendát számos mozija miatt imádja mai napig a közönség. Láthattuk Jack Nicholson oldalán a Száll a kakukk fészkére című drámában, de játszott ő nemtörődöm családapát a Matilda, a kiskorú boszorkányban, és a saját anyjával komikus körülmények között végezni szándékozó egyetemistát a Dobjuk ki anyut a vonatból!-ban. A leghíresebb szerepét viszont egy akkor még gyerekcipőben járó zsáner, egy képregényfilm, a Tim Burton-féle Batman visszatér hozta el, melyben az aktuális főgonoszt, a Gotham elfoglalását megcélzó Pingvint testesíthette meg. Danny DeVito feladata nem volt egyszerű, hiszen órákat kellett minden egyes alkalommal a maszkmesterek székében ülnie, de volt még valami más, ami még inkább megnehezítette a dolgát. A forgatáson ugyanis teljesen belezúgott kolléganőjébe, a szerelem pedig sokszor elterelte az egyébként akkor már évek óta házasnak számító színészlegenda figyelmét. A Danny DeVito-filmek közül az egyik legemblematikusabb a Batman visszatér, amiben a főhős ellenlábasát, a Pingvint alakította (Fotó: SNAP/Entertainment Pictures) Danny DeVito számára extrán kihívás volt leghíresebb szerepe A Variety ültette le egymás mellé a két Pingvint, azaz Danny DeVitót és Colin Farrell-t (utóbbi a 2022-es Batmanben játszhatta el a karaktert, és azóta saját sorozatot is kapott a Maxon), hogy egy hosszas beszélgetés keretén belül felidézzék karrierjük fontos eseményeit. A kedélyes társalgás egy pontján várhatóan felmerült a Batman visszatér is, melyben DeVito játszhatta el a Denevérember híres ellenlábasát, ám itt egy nem várt vallomással állt elő Arnold Schwarzenegger „ikertestvére”, aki elárulta, hogy a forgatást részéről nagyon megnehezítette az, hogy fülig szerelmes volt kolléganőjébe, a moziban Macskanőt alakító Michelle Pfeifferbe. Ő [Michelle Pfeiffer] egy istennő volt. A láttán mindig úgy el voltam pirulva, hogy rá kellett szólnom a sminkesekre, hogy tegyenek rám még vagy fél kiló vakolatot. Csodás volt vele dolgozni. Epekedtem utána, szerelmes voltam belé – áradozott kolléganőjéről a többszörös díjnyertes színész. Danny DeVito Pingvin szerepében sajnos nem tudta elcsábítani a macskanővé változó Michelle Pfeiffert (Fotó: SNAP/Entertainment Pictures) Az 1992-es Batman visszatér csatornából feltörő rosszfiúja egyébként azt is elmondta, hogy nagyon szívesen újra magára öltené a karaktert, Tim Burtonnek csak egy telefonjába kerülne. Az ötlet pedig nem is túlzottan elrugaszkodott, hiszen a képregény-adaptációk világában jelenleg rendkívül népszerű szokás a régi szereplők előhúzása a fiókból, például Michael Keaton is visszatért Batmanként a 2023-as Flash-filmben.

