A Predator: Gyilkosok gyilkosa a legjobb dolog, ami a Ragadozó-szériával történhetett

1987-ben egy eredetileg szokásos B-filmnek szánt alkotással indult útjára a Predator-franchise, melyről rögtön kiderült, sokkal többre hivatott, mint az eleinte a 20th Century Fox fejesei gondolták. A fia meztelenkedésétől majdnem elájuló Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett, „vadász kontra űzött vad” sztori igazi közönségkedvenccé vált, és azóta számos folytatást kapott, ám ezeknek a minősége az idő előrehaladtával egyre csak csökkent. A mélypont egyértelműen a 2018-as A Ragadozó volt, mely vígjátékként űzött rossz viccet a szériából. A közkedvelt filmsorozat akkor tért vissza sokak által helyesnek vélt útra, mikor Dan Trachtenberg színre lépett, és először letette az asztalra A préda című művet, mely a gyökerekhez visszatérve, indiánhistória köntösébe bújtatta az űrből pottyant vadászt. Az ifjú rendező a rajongók szerencséjére maradt a Predator háza táján, és két további filmet is készített. A perspektívaváltó Predator: Halálbolygó előzetese néhány héttel ezelőtt jelent meg, míg a Predator: Gyilkosok gyilkosa címre keresztelt animációs film már most terítéken van, és a Disney+-ra felkerülve pár nap alatt trónbitorló lett a streamingszolgáltató topfilmjeinek listáján.

A Disney+-filmek nézettségi listáját egy régóta várt Predator-mozi vette át (Fotó: YouTube / Hulu)

A Disney ragadozói földön, vízen és levegőben is támadnak

Noha a mozikban jelenleg taroló Lilo és Stitch meghozta az emberek kedvét a nosztalgiázáshoz, és az emberek képernyők elé tapadtak, hogy újrázzanak az eredeti Disney-meséből, valamint az épp Budapesten forgató, új Amerika Kapitány is népszerű Disney+-on, de egyiknek sem volt semmi esélye, hiszen a Predator: Gyilkosok gyilkosa jött, látott és begyűjtötte skalpját. A streamingszolgáltató jelenlegi lenézettebb filmje kötelező és émelyítő csemege a franchise szerelmesei számára. Dan Trachtenberg idei első alkotása nem is egy, hanem rögtön három történetet mesél el, méghozzá három különböző idősíkból, hogy aztán a szálak szépen összefussanak egy katartikus végkifejletbe. Trachtenberg minden bizonnyal hallgat a rajongókra, hiszen olyan összecsapásokat láthatunk, amelyek után évek, évtizedek óta sóvárognak a fanatikusok, ráadásul eddig sosem látott ragadozó-dizájnok is debütálnak a Gyilkosok gyilkosában. Ezek mellett pedig annyi kikacsintás és főhajtás van (zenei taktusok vagy épp fegyverek képében) az előző fejezetek irányába, hogy azt egy idő után már nem is lehet számolni.