Sydney Sweeney rajongói kezdhetnek aggódni? A színésznő lemondta következő nagy filmszerepét

Nem lenne túlzóan erős kijelentés azt mondani, hogy Sydney Sweeney jelenleg legfelkapottabb és legfoglalkoztatottabb színésznő a világon. A megállás nélkül forgató, jelenleg is az Eufória 3. évadán ügyködő szőke kebelcsoda pedig a stúdiók mellett az utóbbi időben a bulikat is előszeretettel látogatja, miután hivatalosan is bejelentette szakítását vőlegényével. A napokban még a saját fürdővizét is áruba bocsátó szexbomba igazi sztahanovista, naptára már most évekre előre be van telve, következő, Julianne Moore-ral közösen készített thrillere, az Echo Valley épp a jövő héten fog debütálni AppleTV+-on. A fanatikusokban viszont már egy ideje fogalmazódhatott a kérdés: Mikor fog besokallni ennyi munkától Hollywood ügyeletes szexszimbóluma? Úgy tűnik, ez az idő most érkezett el, ugyanis Sweeney kisasszony visszalépett a The Masque of the Red Death főszerepétől.

A színésznő a filmgyártás mellett a szépségiparba is betört, Sydney Sweeney szappan formájában árulja fürdővizét (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00680235)

Ki lép Sydney Sweeney helyébe?

Ahogy azt már korábban megírtuk, egy igazi horrorklasszikust tervezett feltámasztani Sydney Sweeney. Edgar Allen Poe The Masque of the Red Death című műve több mint százéves múltra tekinthet vissza a filmvásznon, és most az Eufória Cassie-jével újabb feldolgozást kaphatott volna az alkotás. A történet egyébként egy Prospero nevű hercegről szól, aki egy pusztító járvány elől próbál elzárkózni saját kastélyában, ahol fogságba ejt több embert, köztük egy szépséges, fiatal leányt, Francescát is, a sztori pedig a kiszabadulásuk, illetve egy rejtélyes és rémisztő, vörös csuklyás alak körül forog. A szóban forgó gyönyörűség lett volna minden bizonnyal Hollywood bombázója, ám ő most ütemezési problémák miatt kihátrált a projektből, de a Charlie Polinger, író-rendező máris gondoskodott a helyettesítéséről, méghozzá a hamarosan streamingre kerülő Anora főhősnője személyében.

A Mikey Madison-filmek kedvelői örülhetnek, a színésznő egy klasszikus horrormoziban tér majd vissza (Fotó: Doug Peters / Doug Peters)

Az új főszereplő tehát az a Mikey Madison lesz, akitől szintén nem áll távol a horror műfaja, mivel a hófehér arcú, ébenfekete hajú színésznő a Sikoly-filmek 5. felvonásával szerzett magának igazán nagy hírnevet Hollywoodban. Az egész világ számára pedig akkor lett különösen ismert, mikor szexmeséjében nyújtott alakításával idén elcsente az Oscart Demi Moore elől. A The Masque of the Red Death tehát nem került kukába Sydney Sweeney távozásával, ám a projekt még mindig csak tervezés alatt áll, Madisonon kívül más szereplőkről még nem rántották le a leplet.