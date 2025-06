Véresen egyszerű lett Clint Eastwood és Sergio Leone műfajteremtő westernje

Minden túlzás nélkül, az Egy maréknyi dollárért nem csupán megújította a vadnyugati mozit, de valósággal műfajt teremtett, mert bár már korábban is készültek olasz westernek (mintegy két tucatnyi), ez az 1964-ben bemutatott, Kuroszava Akira A testőr (1961) című szamurájfilmje által ihletett Leone-mozi nemzetközi sikere adott lendületet az ún. italowestern, másképpen a spagettiwestern vonulatának. S persze, Sergio Leone operákat imitáló képkompozícióival – a rengeteg közeli felvétel, az éles vágások, kitartott beállítások, hirtelen ráközelítések stb., kiegészítve Ennio Morricone a modern hangszerelés ellenére is operaszerű, a jeleneteknek egyszerre ritmust diktáló és mélyebb jelentést kölcsönző zenéjével –, a hollywoodi klasszikusoktól eltérő véresebb/realistább erőszakábrázolásmódjával, kiábrándultabb, de legalábbis cinikusabb vadnyugat-felfogásával irányt is szabott az italowesterneknek (illetve hatott az amerikai vadnyugati mozikra, a makulátlan hősöknek búcsút intő ún. revizionista westernekre is).

Egy maréknyi dollárért (Gian Maria Volonté és Clint Eastwood)

Fotó: United Artists

De ha csak magát a filmet vesszük: a Dollár-trilógia (Egy maréknyi dollárért, Pár dollárral többért és A Jó, a Rossz és a Csúf) nyitódarabja valóságos remekmű, aminek hatása szemernyit sem kopott hat évtized alatt. Pedig Leone westernjei között ez az a film (főleg, ha a több erkölcsi tanulságot is hordozó Volt egyszer egy Vadnyugattal vetjük össze), ami tulajdonképpen teljes mértékben kerüli a moralizálást, mivel Leone eleve úgy vélte, hogy az amerikai western azért került az 1960-as évek elején a tetszhalál állapotába, mert túlidealizált hősképével erőltetett példabeszéddé vált, Leone szerint viszont "a vadnyugatot egyszerű, erőszakos emberek formálták", és ő épp ezt az egyszerűséget és erőszakosságot akarta visszaadni, de nem azzal a szándékkal, hogy lerántsa a sárba az amerikai nemzeti mítoszt (olasz "kívülállóként" erre nem is vetemedett volna), hanem hogy rávilágítson arra, amire a hollywoodi mítoszgyártók nem mertek: a hősök nem feltétlenül kívül-belül tiszta emberekből lesznek, sőt.