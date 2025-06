Emma Stone-t vad ágyjelenetekre, Colin Farrellt gyilkosságra vette rá: 15 éves Yorgos Lanthimos legbetegebb filmje

Yorgos Lanthimos neve már egyet jelent a brutális társadalomkritikával, a tabudöntögetéssel és a szürrealitással. A görög rendező és múzsája Emma Stone zsinórban a negyedik ( illetve egy kisfilmmel együtt az ötödik) közös munkájuk premierjére készülnek idén a Bugonia című filmmel, miután Stone legutóbb egy gruppenszexjelenetet is bevállalt a rendező kedvéért. A színésznő előtt is volt élet, ugyanis a nemzetközi hírnevet a Homár és az Egy szent szarvas meggyilkolása hozta meg a görög direktornak, mindkettőben Colin Farrell volt a főszereplő, utóbbiban pedig Nicole Kidman a felesége, aki mellé egy gyerek gyilkos is belefért az ógörög monda modern változatában. A direktor harmadik filmje, a 15 éve bemutatott Kutyafog azonban még szupersztárok nélkül, sokkoló, tabudöntögető és pornográf eszközökkel mutatta meg egy finoman szólva sem hétköznapi család életét.

A megszokott Emma Stone filmek gyerekmesék a Kutyafoghoz képest (Fotó: UPI Photo / eyevine / UPI Photo / eyevine)

Az élet Emma Stone előtt: ez Yorgos Lanthimos legbetegebb filmje

Látszólag egy szimpla, kicsit fura családi történetnek lehetünk szemtanúi: apa elmegy dolgozni, anya vezeti a háztartást, a három, erősen tini gyerekük meg otthon ténfereg. A ház falai magasak, de van minden, kert, medence, minek is mennének ki. Aztán a tinik egyre nyugtalanítóbban beszélnek a falon túli világról, a nagyfiúnak a gyárból hoz haza apuka rendszeresen egy női biztonsági őrt, akivel szexelhet, mivel ott kint, ahova csak apa mehet ki, valami nagyon furcsa és veszélyes dolog van.

Lanthimos alapötlete állítólag onnan született meg, hogy a barátai nagyon szerették volna, hogy ha végre beadja a derekát, és megházasodik a direktor. Saját bevallása szerint nem hisz ebben az intézményben, ezért is él csak élettársi kapcsolatban 12 éve kedvesével, Ariane Labeddel. A zseni fejében azonban megfogant egy ötlet: mi van ha valaki túlságosan is hisz a házasság és a család intézményében? Ha szó szerint bezárja a szeretteit egy világba, falak mögé, nem érintkezve más emberekkel? És vajon mit gondolhat két olyan, már majdnem felnőtt a rémisztő szörnyek által benépesített világról, amit sosem láttak a falak és a kapu miatt?