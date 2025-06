Bemutatjuk Haspel Adrienne útját az Emmy-díjig

Június 25. és 26.-án 46. alkalommal osztotta ki az amerikai televíziós akadémia a dokumentum- és hírműsorok Emmy-díját, amelynek magyar vonatkozása, hogy Haspel Adrienne is a rangos elismerésben részesült a legjobb vágás kategóriájában, a Children of the Darien Gap című dokumentumfilmen végzett munkájáért, a „Hard news" szekcióban. Nem is ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államokban élő magyar szakembert jelölik a rangos elismerésre, eddig összesen 12 alkalommal nominálták, sőt már 2016-ban megkapta a díjat, igaz akkor nem vágóként, hanem a Fault Lines című műsor oknyomozóriporter-csapatának tagjaként, többed magával.

Haspel Adrienne az Emmy-díj átvételekor

A nulláról az Emmy-díjig

Az eredetileg külkereskedelmet végzett Haspel Adrienne az 1990-es évek közepén költözött Magyarországról az Egyesült Államokba, ahol a kétezres évek elején minden korábbi filmes előtanulmány nélkül kezdett vágást tanulni, és az évtized közepén már fikciós rövidfilmeken dolgozott, mint például a szocialista Lengyelország társadalmi kérdéseit vizsgáló Szolidaritás (Solidarity), amelynek egyik főszerepét egyébként Marozsán Erika alakította.

A vágónő figyelme a játékfilmekről hamar a hírműsorok és dokumentumfilmek felé irányult, 2004 és 2009 között a Wide Angle egyik vágója volt, 2013-tól pedig a már említett Al Jazeera English többszörös díjnyertes dokumentumműsorán, a Fault Lines-on dolgozott, gyakran produceri feladatokat is ellátva. Ennek a műsorfolyamnak az egyik epizódjáért kapta legújabb Emmy-díját.