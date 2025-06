Büntetni lehetne az És egyszer csak... harmadik évadával!

A kilencvenes évek hősnői már erős ötvenesek lettek, amivel még nem is lenne semmi baj, de hogy tuti nem ilyen az ötvenes nők élete, az biztos. Az És egyszer csak... ugyanis nemcsak egy torz, de már-már szürreális képet fest arról, milyen helyzetekkel és problémákkal küzd meg néhány felsőközéposztálybeli nő a hatodik X-hez közel. Eddig négy rész ment le az HBO MAX sorozatából, de spoileres véleménycikkünk alapján ember legyen a talpán, aki tudja, hogy ebből mi fog kisülni! Katasztrófaturistáknak azonban annál inkább ajánlott a következő pár gondolat!

És egyszer csak Carrie feltűnt egy értelmezhetetlen ruhában (Fotó: MAX)

És egyszer csak... tönkrement a kedvenc sorozatunk!

A Szex és New York tagadhatatlanul történelem. Ott van Carrie, aki igazából egy a barátnői életét kibeszélő újságíró, aki mai szemmel már akkor is egy életképtelen harmincas volt, aki egyik toxikus kapcsolatból a másikba esett bele. Samantha ellenben tudta, hogy mi kell neki: a PR guru egyik ágyból ment a másikba, igazi férfi módjára élt. Hasonló módon tett a karrierista Miranda, bár ő jobban szerette a tartósságot. És végül Charlotte, aki születése óta XY-né szeretne lenni, Tiffanyban méri a szerelmet, vagyis ő a New York-i született feleség. A sorozat és a két film végén mindenki megtalálta a happy endjét, ám az HBO MAX nem hagyta annyiba, és négyből három gráciát megint sikerült összeterelni. Az alapötlet érdekes, megnézni hősnőink milyen ötvenesek lettek, és igazán brutálisan indítottak Mr. Big halálával, de nagyjából az ötlettár eddig tartott: megnézni milyen özvegy és szingli lesz Carrie ötvenes nőként. Jelentjük: életképetelen és borzasztó!

Semmi köze már ennek a szériának a Szex és New Yorkhoz vagy a valósághoz (Fotó: MAX)

A második évadban újra visszatért a körülbelül háromszor kidobott Aiden, akivel most már erős középkorúként is nettó szenvedés a kapcsolatuk, mert a férfi ADHD-s fia drogosan és piásan nekihajtott egy fának, mert az apja néha elutazik. Itt vette fel a fonalat a harmadik évad, Carrie és Aiden nem létező távkapcsolatánál, ami kínos telefonszexben, új kertépítésben, családi asztalvásárlás krízisben, egy Odüsszeia-szintű vacsorameghívásban és végül egy családi hétvégében csúszosodik ki itt az évad közepe felé. A harmadik szezon tényleg annyira rossz, hogy már Sarah Jessica Parker is magyarázkodik miatta.