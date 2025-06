Ezra Miller valami olyasmire készül, ami eddig csak a legnagyobbaknak sikerült

Hollywood történelme tele van érdekes felemelkedés-, illetve ezt követő bukástörténetekkel. A kérdés ilyenkor csak az, hogy ezután érkezik-e egy visszatéréssztori is. A filmipar ügyeletes rosszfiúja, Ezra Miller is valami hasonló megváltáshistórián töri most a fejét. A 32 éves színész az elmúlt években ugyanis nemcsak a Flash plakátjain, hanem a rendőrségi hírekben is rendre feltűnt. Letartóztatás, garázdaság, lopás és kiszámíthatatlan viselkedés jellemezte az utóbbi időszakát. A Warner Bros. egy ideig ugyan próbálta menteni a menthetőt vele kapcsolatban, de a multiverzum koncepcióját a DC-ben sikertelenül meghonosító Flash orbitális bukása végleg megpecsételte Miller sorsát is. Vagy mégsem? Most, ahogy előtte sokan mások, ő is újra megpróbálkozna a visszatéréssel. De vajon sikerül neki is úgy, mint korábban Robert Downey Jr.-nak vagy Winona Rydernek? Cikkünkben összegyűjtöttük, más színészeknek milyen mélyről sikerült visszatáncolniuk a világ legnagyobb színpadára.

Az Ezra Miller-filmek száma egyelőre nem gyarapodik, a botrányhős azonban próbál tenni ez ellen (Fotó: Ian West / NORTHFOTO)

Sztárok, akikről példát vehet Ezra Miller:

Felicity Huffman

Az ikonikus Lila akác köz korábbi lakója, a Lynette Scavót alakító Felicity Huffman nemcsak a hamarosan előzménysorozatot kapó Született feleségekben, hanem a való életben is egy igazi anyatigris. Kár, hogy a valóságban nem riad vissza attól sem, hogy céljait illegálisan vigye véghez. 2019-ben ugyanis része volt az amerikai egyetemi felvételi botránynak, mely során pénzt fizetett lánya felvételi tesztjének manipulálásáért. William H. Macy feleségét rövid időre még börtönbe is küldték, karrierje derékba tört. Csak nemrég tért vissza a tévékészülékek képernyőire, hamarosan pedig a Doki című kórházszériában központi szerepet fog majd betölteni.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.-ra néhány évtizeddel ezelőtt még abszolút igaz volt a Tankcsapda-sláger egyik sora: „Rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó.” Az idén már a hatodik X-ben járó sármőr a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején drogbotrányaival és börtönbüntetéseivel került rendre a hírekbe. Már-már teljesen leírták, de a 2008-as év egy hatalmas fordulópont volt az életében, hiszen a Vasember (és a Trópusi vihar) főszerepe megfordította számára a szerencsét. Megvetett és lenézett drogfüggőből napjaink legmenőbb franchise-zának központi szereplőjeként kovácsolt a saját bukástörténetéből Vasember módjára igazi sikersztorit. Karrierje következő fejezete pedig jelenleg is íródik.