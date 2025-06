Csak az anyjában bízott a pszichopata bűnöző, aki rengeteg gyilkosság után megölte magát

A Fehér izzás ügyesen emeli be tehát a 20. századi pszichológiát a gengszterfilm keretei közé, de a Walsh alkotása túl is mutat a gengszterfilm műfaján. A film közepét kitöltő fegyház-szekvenciával a rendező egyfelől lefektette a börtönfilmek alapjait is, felvonultatva jóformán minden, azóta az alműfaj számára kötelező elemet – de ami ennél is fontosabb: Cody alakjában a klasszikus szörnyfilmek melankólikus alakjára lehet ráismerni, egy olyan szörnyetegre, aki minden rémtette és abnormális létélménye ellenére, hétköznapi szorongásaival és lelki sérüléseivel képes szánalmat kiváltani, nem csupán mélységes megvetést (és persze, a horrorszálat erősíti, hogy a túlzottan erős anya-fiú érzelmi szál 11 évvel később a modern horror klasszikusának, a Psyhónak is központi motívumává válik).

A Fehér izzás nem csupán Cody alakjában vonultat fel efféle rejtőzködő ellentéteket. Sőt. Walsh filmje nagyrészt kihagyja a gengszterfilmekre jellemző, a felemelkedés és bukás történetének paraboláját. Cody ugyan jelentős vagyont halmozott fel, de nem szereti a hivalkodó életet, szeret az árnyékban maradni, fiatal felesége, Verna viszont épp a látható gazdagság hiánya miatt panaszkodik, és Cody jobbkeze, Big Ed (Steve Cochran) pedig már külsőre is sokkal inkább úgy fest, ahogy azt egy nagymenő gengsztertől megszoktuk. A takarékos gyakorlatiasság kerül szembe tehát az ostoba hivalkodással és elhamarkodott számítássa – és tulajdonképpen ez jelenti Big Ed vesztét, no meg a bandavezérként és szerető fiúként egyaránt megbocsáthatatlan gyáva árulás.