Rehabilitálják az elítélt Született feleséget, főszerepet kapott Felicity Huffman

Úgy tűnik, megbocsájtott Hollywood és a szakma is a 62 éves színésznőnek. Felicity Huffman az utóbbi egy-két évben csupán pár, feledhető vendégszerepet kapott kisebb sorozatokban, ám most főszereplőként tér vissza a nagysikerű Doki című sorozat második évadában. A Született feleségek Lynette Scavo-ja azután lett elsőszámú közellenség, hogy egy vesztegetési ügybe keveredett, amiért börtönbe is zárták a színésznőt.

A 62 éves Felicity Huffman felkészült a visszatérésre (Fotó: RW / MediaPunch)

Felicity Huffman visszatér

A kétezres évek legjobban fizetett tévés színésznője, kolléganőjével ellentétben rendszeresen kapott filmes és tévés munkákat, és a Lila akác közben eltöltött évek után is népszerű maradt, egészen 2019-ig. A színésznő 15.000 dollárt, azaz mai árfolyamon körülbelül 6 millió forintot ajánlott fel, ha a lányát a legjobb amerikai egyetemek egyikébe veszik fel. A botrány kirobbanása után a színésznőt pénzbírságra és két hét börtönre ítélték, amit le kellett töltenie. A színésznő a balhé után nem kívánatos személy lett az álomgyárban, közel 5 évig nem kapott munkát. Az utóbbi 1 évben csak egy-egy részes szerepeket kapott a Doktor Murphy és a Gyilkos elmék: Evolúció című szériákban, valamint a Vádlott című sorozatban, azonban most a Dokival újra visszatérhet az élvonalba.

A Született feleségekkel lett világsztár Felicity Huffman (Fotó: Touchstone TV / Courtesy of Touchstone TV)

A szériában az Emmy-jelölt Molly Parker alakítja Dr. Amy Larsent, aki egy baleset után elveszti a memóriáját, miközben szakmájának egyik legjobbja volt. A nőnek nem csak a rehabilitációval, de a karrierjéhez való visszatéréssel is meg kell küzdenie nap mint nap. A leírás alapján Amy mentorát, Joant alakítja majd az ősszel debütáló 22 részes évadban a Huffman. A belgyógyász-sebész hihetetlenül elbűvölő és karizmatikus, gonosz humorérzékkel, ami elrejti vad ambícióit. Büszkén „régi vágású lányként” jellemzi magát. Whiskyt iszik, dohányzik és steak vacsorákkal kényezteti magát. Az izgalmas figura ősszel debütál, és a színésznő rajongói remélik, hogy kedvencük nagy visszatérése lesz a Doki.