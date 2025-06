Hetvenes nagyi csábítja el a negyvenes szexi orvost, és mi imádjuk ezt a tabudöntögető filmet!

Hollywood egyre merészebb abban a tekintetben, hogy nem csinál már tabut az érettebb nők-fiatalabb pasik szerelmi afférjaiból. Azonban annyira még mindig nem bevállalósak, mint a Fiatal szeretők alkotói. Még nem készült el az a film, ahol a lassan 76 éves Meryl Streep egy fele annyi idős férfival kezdene komoly kapcsolatot, vagy ahol valamelyik szebb napot látott világsztár, ne valami önmaga paródiájaként funkcionáló szexterminátor legyen, mint a plasztikától teljesen eltorzult Kim Basinger vagy a Cherre hasonlító Isabelle Adjani. A francia színésznő jó példa is most, ugyanis egy ízig-vérig gall alkotással van dolgunk, ahol a legendás Fanny Ardant egy újabb megdöbbentő szerepben bizonyítja a tehetségét és kortalanságát.

Parádés a Fiatal szeretők szereposztása (Fotó: CineGo)

Fiatal szeretők: A hetven az új ötven

Shauna és Pierre 15 évvel a történet előtt találkoznak, amikor a nő egyik rokona haldoklik, és a férfi az ügyeletes orvos. Szinte azonnal felcsap kettőjük között a szikra, de talán maguk sem értik, hogy miért, főleg Pierre. Mint kiderül, egyik kollégájának az édesanyja halt meg aznap a kórházban, ám a rejtélyes nőről nem sikerült többet megtudnia. 2021-be ugrunk, amikor a koronavírus után már lazulnak a szabályok, többet utazhatunk, és a már sikeres onkológus Pierre és kollégája Írországba mennek egy konferenciára. A barát nagynénjénél szállnak meg, aki hát ki más lenne, mint a rejtélyes Shauna. Pierre szinte azonnal felismeri a nőt, ám az egykori építésznek nem ugrik be rögtön a férfi. Az asszony a nyugdíjas éveit tölti már, elmúlt 70 és élvezi a csöndet, az anyaságot, a nagyiságot és a párizsi életet, ha éppen nem ír farmján pihen. Egy éjszaka alatt azonban valami elpattan a most már erősen negyvenes Pierre és a nő között, ami egy forró szeretői viszony felé sodorja őket, sőt talán még ennél is több felé.

A Fiatal szeretők IMDb-pontszáma 6,4, ami a műfaját tekintve jónak mondható (Fotó: CirkoFilm)

Carine Tardieu filmjében az a csodálatos, hogy egy percig sem akar több lenni annál, mint ami. Egy romantikus film a halál árnyékában. Nem akar idealizálni, egyszerűen egy szerelmes férfit és egy, az élet végén járó, mégis annál energikusabb nőt látunk, akinek sokkal inkább a halálhoz vezető utat kell kiválasztania ebben a történetben. Egyedül vagy a jóképű Pierre társaságában töltse az utolsó éveit? A legendás Fanny Ardant elképesztő eleganciája, finomságai, élni akarása majd kétségei annyira emberivé teszik Shauna karakterét, hogy átvisz minket a film néhol kicsit laposabb pillanatain is. Jutalomjáték és él vele a francia színésznő, úgy kislányos, hogy nincsenek felvarrva a ráncai, úgy szexi, hogy pont annyira ráncos a nyaka és májfoltos a keze, mint bármelyik hetvenes nőnek, mégis bárki bele tudna zúgni.