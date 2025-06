A világ legbájosabb nője volt az Oscar-díjas sztár: tönkretette a plasztika Geena Davis arcát

Számos világsztár esett már a túlzott plasztikáztatás áldozatául. Ahogy a Cherré műtött Isabelle Adjani vagy Kim Novak sem tudott méltósággal megöregedni, úgy ez Geena Davisnek sem jött össze. A 69 éves Oscar-díjas színésznő a nyolcvanas-kilencvenes évek legnagyobb sztárjaként olyan klasszikusokban szerepelt, mint a Thelma és Louise, A légy vagy a Micsoda csapat. Davis az utóbbi pár évben alig volt látható, és ennek egyesek szerint a sok és nagyon félresikerült plasztikai műtétje az oka.

Geena Davis Susan Sarandon partnere volt a Thelma és Louise-ban (Fotó: SNAP / NORTHFOTO)

Geena Davis plasztika

A színésznő a sikerei után már a harmincas évei végén, negyvenes évei elején többször kés alá feküdt, amitől féloldalas lett a mosolya. Már a kétezres évek elején belassult a karrierje, alig dolgozott, legnagyobb sikere a Stuart Little, kisegér élőszereplős verziója volt. A sztár egyre jobban kezdett eltűnni a süllyesztőben, és ennek a pletykák szerint az eltorzult arca volt az oka.

Geena Davis fiatalon: A légyben ismerte meg a világ a bájos színésznőt (Fotó: Brooks Films / NORTHFOTO)

Volt is miből, ugyanis a kilencvenes években 7 millió dollárt is kapott egy-egy filmért. 2001-ben a csúnya válása után Renny Harlin rendezővel újra megtalálta a szerelem, a plasztikai sebész Reza Jarrahy személyében. A férfi több beavatkozást is végzett a nején, de egy idő után már nem volt hajlandó tovább műteni Davis arcát. 20 év után, 2021-ben váltak el, ami az akkor 65 éves Geena önértékelésének nem tett jót, ugyanis nem könnyű egy nőnek Hollywoodban szingliként a hatodik X-en túl.

A Geena Davis filmek igencsak elapadtak az elmúlt évtizedekben (Fotó: DeeCee Carter /MediaPunch)

A színésznő az elmúlt 11 évben, mindössze 6 szerepet kapott, többek között a Grace Klinika pár epizódjában, és Channing Tatum beteg predátorfilmjében. Davis producerként viszont sikeres: 6 éve megy a Mission Unstoppable with Miranda Cosgrove című relaity showja. A visszatérés azonban úgy tűnik idén vagy jövőre újra bekopoghat ajtaján: a Stranger Things alkotóinak legújabb sorozatának egyik főszerepét kapta meg a színésznő. A The Boroughs című széria egy nyugdíjas közösség tagjait mutatja be, akikkel furcsa dolgok történnek, miközben több értelemben is egyre jobban fogy az idejük. A sci-fi elemeket is tartalmazó széria a következő nagy durranása lehet a Netflixnek.