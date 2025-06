A rajongók kiakadtak: „Guillermo del Toro Frankensteinjének nincs keresnivalója a Netflixen"

Az 1930-as években útjára induló szörnyetegmozi-hullám egyik első, jelentős képviselője volt a Frankenstein, amelyik Drakulával karöltve a mai napig a leghírhedtebb teremtmények egyike. Bár reggelig lehetne sorolni, hány önálló filmje, vagy megjelenése volt más alkotásokban a karakternek, megannyi kiváló színészlegenda megformálásában, a mexikói sztárrendező, Guillermo del Toro (A faun labirintusa, A víz érintése) mégis rászánta magát, hogy egy újabb Frankenstein-filmmel álljon elő. A friss feldolgozásban a hamarosan új évaddal előrukkoló Eufória sztárja, Jacob Elordi alakítja majd a címszereplő tudós (Oscar Isaac) meg nem értett szörnyetegét, illetve A nimfomániásból és az A24-es Pearl-trilógiából ismerős Mia Goth, valamint Quentin Tarantino egyik kedvenc színésze, Christoph Waltz is szerepel a projektben. A „buliba” egyébként a Netflix is beszállt, a forgatást már tavaly októberben befejezték, és most az első előzetes is megérkezett a szörnymozihoz, melyet a streamingszolgáltató nagyszabású hétvégi eseményén prezentáltak.

Oscar Isaac teremti meg a hírhedt szörnyet a Guillermo del Toro-filmek következő darabjában (Fotó: YouTube / Netflix)

Guillermo del Toro túl jó Netflixre?

A Netflix minden bizonnyal rendkívül büszke, hogy napjaink egyik legnevesebb direktorát és A-listás sztárokat a felületére tudott csábítani a Frankensteinnel, hiszen a Stranger Things 5. évadának vagy a Wednesday 2. évadának beharangozói társaságában mutatták be előzetesét a hétvégi Tudumon. Azonban a klasszikus horrorok kedvelői közül már rengetegen jelezték az ízelítő megjelenése óta, hogy akkora hatással voltak rájuk az egy nap alatt közel 4 milliós nézettséget elérő előzetes több mint ígéretes képkockái, hogy szerintük ez a produkció túl nagy a Netflixhez, és egy emberként követelik a filmszínházi premiert.

Guillermo del Toro egyszerűen túl jó a Netflixhez. Ezt a filmet moziban kell bemutatni, de minél előbb!

- írja az egyik hozzászóló, kinek kommentjét már több ezren kedvelték néhány óra alatt.

A Netflix-filmek közé túlontúl jónak találják a novemberben megjelenő Frankensteint a műfaj kedvelői (Fotó: YouTube / Netflix)

A Frankensteinhez az előzetes mellett pontos premierdátum ugyan nem érkezett, de azt már biztosan lehet tudni, hogy 2025 novemberében kerül fel a vörös streamingóriás kínálatába. Az viszont egyelőre megválaszolatlan kérdés, bekerül-e a világ mozijainak műsorfüzetébe is, amire egyébként szintén van esély. Korábban már volt példa, hogy egy-egy netflixes produkció kitört a tévéképernyő fogságából és a filmszínházakban is debütálhatott, ilyen volt például Al Pacino, Joe Pesci és Robert De Niro öreges gengszterkedése, Az ír vagy Adam Driver és a rendezőként idén debütáló Scarlett Johansson könnyfakasztó családi drámája, a Házassági történet. Díszes társasághoz csatlakozhat tehát Guillermo del Toro szörnykölteménye, mely akár újabb Oscart is helyezhet a három aranyszoborral bíró rendező polcára.