A hazai tervezők kreációiban tündököltek a sztárok és a filmesek Magyar Mozgókép Díjak gáláján

A Hunyadi sztárjai is hazai tervezők ruháiban érkeztek a gálára

A díjátadó gálán a zsűrielnök, Für Anikó a Richard Demeter SS25-ös kollekciójából származó, szentjánosbogár ihlette, hosszú, pántnélküli estélyi ruhában tűnt fel. A nyári éjszakák sejtelmes fényeit idéző darab finom szabásvonalakkal és aprólékos részletmegoldásokkal ragadja meg a kollekció misztikus hangulatát, letisztult, mégis karakteres megjelenést kölcsönözve viselőjének.

Für Anikó a MOZ.GO díjátadóján Fotó: Polyak Attila

A nomináltak közül Demeter Villő színésznő egy élénk pink, mini koktélruhában érkezett az eseményre, amely szintén a tervező SS25-ös sorozatának része. A játékos színválasztás és a modern vonalvezetés lendületes, kortárs stílust képvisel, miközben a ruhadarab nőies, mégis határozott kisugárzást közvetít.

A Hunyadi-sorozat Szilágyi Erzsébetét is megformáló Rujder Vivien színésznő a 2025-ös tavaszi–nyári Richard Demeter kollekció egyik pinkbe hajló, ejtett vállú, hosszú estélyi ruháját viselte. A kissé testesebb, strukturált anyag karakteres sziluettet eredményez, míg az élénk árnyalat és az aszimmetrikus vállmegoldás modern, magabiztos eleganciát sugall, amely harmonikusan illeszkedik az esemény kiemelt hangulatához.

Rujder Vivien a gálán Fotó: Polyak Attila

Mellettük Eszenyi Enikő színésznő, rendező egy kék, midi fazonú, fűzős Richard Demeter ruhában jelent meg, amely letisztult formavilágával és korszetes kialakításával egyszerre klasszikus és modern. A friss árnyalat és a testet hangsúlyozó szabás stílusos, mégis időtálló eleganciát tükröz.

Csáky Attila, a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál igazgatója világos színű, ezüstselyem szállal szőtt, fekete selyem gallérral díszített Róbert Maar szmokingot viselt. a Hunyadi sztárja, Kádár L. Gellért először vett fel Róbert által tervezett szmokingot, ami ezüst selyem brokát szövetből készült a méretére. Annyira jól sikerült a végeredmény, hogy valószínűleg a fesztivál után is folytatódik az együttműködés a színész és a tervező között. Haumann Máténak már nem ismeretlenek a Robert Maar ruhák, mert a londoni Oppenheimer premierjén is a tervező bordó szmokingját viselte, amivel felhívta magára nem csak a magyar sajtó figyelmét, de még a filmben szereplő amerikai sztárokét is. Ez a siker inspirálta a mostani királykék szettet.