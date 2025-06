Madonna, The Weeknd és a többi popsztár, akik elvéreztek a filmvásznon

Az ember, ha tehetséges és sikeres szakmáján belül, egy idő után késztetést érez magában, hogy kipróbálja magát más területeken is. Ez a mentalitás jellemző azokra a zenészekre is, akik a színpad meghódítása után a mozivásznat veszik célba. Egyeseknek sikerül, róluk már írtunk is korábban, míg másoknak szomorú véget ér a történet. Utóbbiak táborába tartozik The Weeknd is, aki nemrég jelentette meg saját dalait tartalmazó thrillerét, a Hurry Up Tomorrow-t, melyben a főszerepet magára írta, és amiért hideget-meleget kap a négyszeres Grammy-díjas énekes-dalszerző, hiszen színészileg nem sikerült megugrania a lécet. Napjaink nagy popsztárján most a fél internet a hasát fogva nevet, pedig rajta kívül korábban már más énekesek és előadók is beleestek ebbe a hibába, köztük Madonna vagy Britney Spears is. Ezeket a félresiklott színészi karrieríveket, melyekből The Weeknd tanulhatott volna, gyűjtöttük össze a mai cikkünkben.

A The Weeknd-filmek és sorozatok jönnek egymás után, a popsztár nem tanul Madonna vagy 50 Cent példájából (Fotó: HBO / Entertainment Pictures)

Mariah Carey

A minden karácsonykor a világ össze háztartásába beférkőző All I Want For Christmas című sláger énekesnője a kétezres évek elején úgy döntött, hogy neki nem elég a slágerlista, belevág a mozizásba is. Ekkor jött a Glitter, ami minden volt, csak sikersztori nem. A sztori öncélú, a dialógusok igazi kliséhalmazok, az Arany Málna-díjban részesülő Carey kisasszony pedig bebizonyította, mindenki jobban jár, ha marad az ünnepi slágereknél.

50 Cent

Az Eminem által felfedezett 50 Cent megpróbált mentora nyomdokaiba lépni, és egy 8 mérföldre hajazó, saját életéből merített, akciódús mozit rittyentett össze 2005-ben Pénzed vagy életed címmel. Noha az élete során több alkalommal is meglőtt rapper igazi nehézfiú, és minden adott volt, hogy zseniális életrajzi műremek álljon össze, a film eléggé önfényezőre, főhősünk alakítása pedig pont annyira hitelesre sikeredett, mint egy kartonfigura.

50 Cent önéletrajzi filmje óta már sok tapasztalatot szerzett a vásznon (Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures)

Britney Spears

Bár a botrányhős énekes pophercegnőként villogott és elképesztő magaslatokat ért el, az Álmok útján, mellyel filmsztárként is be akart vonulni a történelembe, igazán mélyre lökte. A sztori egy hamisítatlanul olcsó tinidrámára hajazott, a dialógusok kényelmetlenül kínosak voltak, Britney Spears pedig inkább táncolt, miután hamar rájött, hogy színészkedni nem tud. A csúfos bukta óta Spears nem is erőltette a filmeket, maximum cameózott, például az Így jártam anyátokkal című vígjátékban, és az jól is állt neki.