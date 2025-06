Halle Berry tabut, Meryl Streep rekordot döntött: 5 színésznő, akik átírták a filmtörténelmet

Díva, feminista, szexszimbólum vagy csak szimplán a világ legjobb színésznője. Marilyn Monroe és Meryl Streep is a maguk módján történelmet írtak, és most meg is mutatjuk, hogyan tették mindezt!

Meryl Streep előtt Audrey Hepburn állított fel rekordot Fotó: BAMH/face to face / NORTHFOTO

Audrey Hepburntől Meryl Streepig: 5 színésznő, akik átírták a filmtörténelmet

Audrey Hepburn

Az Álom luxuskivitelben és A római vakáció szépsége nem csak törékeny bájával és kecsességével vonult be a filmtörténelembe. Audrey volt ugyanis az első EGOT nyertes, vagyis aki kapott Emmy, Grammy, Oscar és Tony-díjat is. Igaz ebből egyet már csak posztumusz kapott meg, a Grammy-t 1993-as halála után egy évvel ítélte oda neki a szakma az Audrey Hepburn’s Enchanted Tales című gyereklemezért, amit már halálos betegen vett fel a színésznő.