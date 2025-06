A gép és az ember viharos kapcsolata a vásznon – A legjobb filmek a mesterséges intelligenciáról

Az elképesztő gyorsasággal fejlődő mesterséges intelligencia már napjaink szerves részévé vált. A technika életünk több pontján is segítségként tud szolgálni, de erről néhány évtizeddel még talán álmodni sem mertek az emberek. Leszámítva a filmkészítőket, akiket az M.I. témaköre már régebb óta foglalkoztat, mint azt gondolnánk. A témát feldolgozó, sokszínű, több aspektusból is megközelítő alkotások már a múlt század közepe óta potyognak le a hollywoodi álomgyár gyártósoráról, a következőt pedig a Szólíts a neveden és a Challengers rendezője, Luca Guadagnino fogja megalkotni, méghozzá Andrew Garfield főszereplésével. Mai cikkünkben össze is szedtük, mely filmek dolgozták fel a legjobban e technológiai vívmány és az emberiség kapcsolatát, mikből meríthet ihletet napjaink egyik legkiválóbb direktora.

A mesterséges intelligencia filmeket is megihletett szép számmal a történelem során, ennek ékes példája az 1999-es Mátrix (Fotó: Warner Bros. / NORTHFOTO)

A legjobb filmek az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról:

1. 2001: Űrodüsszeia

Stanley Kubrick kortalan klasszikusa egy csapat űrutazó sztoriját meséli el, akikkel saját, mesterséges intelligencia által vezért segítőjük fordul szembe. Noha ez ma már kissé sablonosan hangozhat, 1968-ban egyedülállónak számított a maga nemében, és a 2001: Űrodüsszeia úttörőnek mondható a sci-finek ebben az alműfajában. A filmnek ráadásul magyar érdekeltsége is van, hiszen fantasztikus zenéjét (részben) Ligeti György szerezte.

2. Her – A nő

Lehetséges érzelmeket táplálni a mesterséges intelligencia felé? Ezeket az érzéseket tudja viszonozni? Kialakulhat érzelmi alapokon építkező kapcsolat ember és gép között? Ilyen és ehhez hasonló, ugyancsak 21. századi kérdéseket taglal Joaquin Phoenix és a hamarosan dínók elől menekülő Scarlett Johansson drámája, igaz, utóbbinak csak a hangját hallhatjuk az egész film alatt. Kettejük modernül groteszk kapcsolata teszi Spike Jonze alkotását igazán egyedivé és egyben megosztóvá.

3. Ex Machina

Alex Garland rendezése egy félresikerült nyereményutazás történetét regéli el. Hősünk, Caleb (Domhnall Gleeson) egy informatikai zseni, akinek útja igazából nem is jutalom, hanem sokkal inkább egy különös és egyben sötét kísérlet. Az Oscar Isaacet és Alicia Vikandert is felsorakoztató mozi egy ember és gép közötti, érzelmi alapon működő macska-egér párharcot mutat be, ami nem mellőzi a különféle etikai alapszabályokat felrúgó, erotikus elemeket sem.