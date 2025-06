Beletörődött, hogy nem fog meggyógyulni, mégsem adja fel

Míg 2021-ben egy interjúban úgy fogalmazott, hogy lemondott a gyógyulásról a 30 éves kora óta súlyos betegséggel, a Parkinson-kórraé küzdő Michael J. Fox, idén májusban bejelentette, visszatér a filmszínészethez. A Vissza a jövőbe-filmek sztárja most 63 évesen (1961. június 9.) tehát ismét azt bizonyította, ami rajongói számára eddig is nyilvánvaló volt, hogy a sztár példát mutat bátorságból, pozitív életszemléletből és abból, hogyan lehet a nehézségeket mások segítésére fordítani, ezzel pedig nem csupán sorstársait, hanem a közönséget is inspirálta.

Vissza a jövőbe (Christopher Lloyd és Michael J. Fox)

Michael J. Fox a személyes sikerét állította a betegség kutatásának szolgálatába

Michael J. Fox kanadai-amerikai színész, író és Parkinson-kór aktivista, aki a '80-as évek egyik legkedveltebb filmsztárjaként vált ismertté. Legikonikusabb szerepe Marty McFly volt a Vissza a jövőbe trilógiában, mely világszerte ismertté és generációkon átívelően népszerűvé tette.

Karrierje során Fox számos sikeres televíziós sorozatban is szerepelt, köztük a Családi kötelékek és a Spin City című sorozatokban, melyekért több Emmy-díjat is nyert. 1991-ben, mindössze 29 éves korában diagnosztizálták nála a Parkinson-kórt, de a nyilvánossággal csak évekkel később, 1998-ban osztotta meg betegségét.

Azóta Fox nemcsak színészi pályáját folytatta, hanem komoly szerepet vállalt a Parkinson-kór kutatásának támogatásában. 2000-ben megalapította a Michael J. Fox Foundation-t, amely mára a világ egyik vezető szervezetévé vált a betegség gyógymódjának keresésében.