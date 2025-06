4 megalomán milliárdoson múlik az örök életünk a Mountainheadben

Steve Carrell élete egyik legkomplexebb alakítását hozza (Fotó: MAX)

Venis és Jeff a tűz és a víz, Jeff dúsgazdag lett egy deepfake applikációtól, amiben már annyira profi az AI, hogy konkrét háborúk robbanak ki világszerte a hamis háborús tartalmak miatt. Beképzelt, lenéző, egy nárcisztikus pszichopata. Ellenben ott van Jeff, aki meg a tipikus "kisember vagyok, volt egy jó ötlete, gazdag lettem, de nem tudok ezekkel a beképzelt alakokkal azonosulni" típusú srác, aki persze szintén a luxusban kuporogva nézi a telefonján, hogy Iránban hogy ölik egymást az emberek. Jeff azonban kifejlesztett egy anti-AI-t, vagyis aminek használatával pillanatok alatt kiszűrhető, hogy mi a valós tartalom és mi a generált. Amikor a kormány Venis üzletét le akarja állítani, akkor valahogy meg kell győznie Jeffet arról, hogy adja el neki a saját találmányát, és akkor még nem beszéltünk a manipulátor Randell szerepéről, aki a saját és az egész emberiség halhatatlanságát látja a találmányban.

Megölhetünk egy embert az örök életéért? (Fotó: MAX)

Jesse Armstrong története izgalmas, hiszen miközben tényleg a világ urait nézzük, ahogy a luxusból teszik tönkre milliárdok életét, egyfajta bohócot is csinál belőlük, sőt néha még az emberi oldalukat is képes megmutatni: a haláltól rettegő techmogul, a gyermekéért rajongó apa vagy a féltékeny feltaláló, aki konkrét kémeket állít a bartánőjére, aki szerinte a csajos hétvégéjén orgiázni készül. Ezek az "Elon Musk"-ok is gyarlók, és miközben a zsebüket tömik, közben ők is emberek, sőt, tulajdonképpen megmagyarázzák maguknak, hogy minden amit tesznek, a káosz, az összeomlás az, ami a mi javunkat szolgálja majd. Armstrong története lehetne akár egy színházi előadás is, sőt és itt jön a gond, lehet ott még jobban működne. Rendezőként nem igazán tud mit kezdeni a tágas villával, aminek szinte semmi funkciója nincs, leszámítva hogy megmutassa, mennyire gazdagok a szereplők.

Az eszmefuttatásokra elsőre úgy tűnik, komolyan oda kell figyelnünk, de aztán egyszer csak úgy érezzük magunkat, mint az Amerikai pszichóban: amíg ott Patrick Bateman reggel lenyomott 100 fekvőt és evett egy kis agyat az előző este meggyilkolt prosti testéből, addig itt Randall egy telefonnal elintéz egy áramkimaradás vagy Argentína összeomlását. Ami az elején frusztráló, onnantól már teljesen természetessé válik. Ezt Armstrong az íráskor maga is felismerte, ám a film és a történet utolsó egyharmada kissé sután van felépítve, és bizony a Mountainhead emiatt nem lesz tökéletes film, sőt egy bizonyos ponton már önmaga paródiájává válik, amiért nagy kár, mert a négy főszereplő igyekszik mindent beleadni.