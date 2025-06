A vetítés előtt Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos nyitotta meg egykori tanára és mestere, a 100 éve született Makk Károly emléke előtt tisztelgő tárlatot a veszprémi FOTON Audiovizuális Centrumban.

Teltházas vetítéssel indult a MOZ.GO

Fotó: Polyak Attila

A Játszani kell: Makk Károly munka közben című kiállítás egyedülálló áttekintést ad a korszakalkotó rendező karrierjének főbb mérföldköveiről. A MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál tárlata a forgatás közben készült werkfotókon keresztül mutatja be Makk pályafutását a Liliomfitól a 2003-as Egy hét Pesten és Budán című filmig.

A fesztivál megnyitó ünnepségén, a színültig megtelt Óváros téren Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, hogy a várost és a hazai mozgóképipart régi kapcsolat fűzi egymáshoz.

1971 és 1990 között a megyeszékhely adott otthon az évenként megrendezett tévétalálkozónak, ezt az örökséget továbbvíve pedig, az elmúlt években házigazdája lett a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválnak. Hozzákapcsolódva Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szintén kiemelte, hogy a város számos alkalommal volt helyszíne filmeknek, ami a Bakony-Balaton térségre is igaz. Hozzátette, hogy bízik benne még hosszú évekig vendégül láthatja a régió a fesztivált.

Káel Csaba köszöntőjében kitért arra, hogy a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválnak helyet nyújtó három csodálatos település, Veszprém, Balatonalmádi és Balatonfüred olyan pezsgő hangulatot, varázslatos környezetet teremt a rendezvény köré, mint amit a legnagyobb európai fesztiválok esetében lehet tapasztalni. Kiemelte, hogy a 4 napos filmünnepnek a legfőbb célja: bemutatni az új magyar filmeket és újnézni a magyar filmgyártás emlékezetes alkotásait. Ennek köszönhetően ebben az évben közel 100 film került be a programba, a közönségsiker mozifilmek mellett sorozatok, dokumentumfilmek, animációs filmek és nagy klasszikusok. Köztük a nyitóestén vetített Hogyan tudnék élni nélküled?, ami az elmúlt hónapok alatt a rendszerváltás utáni legnézettebb mozifilm lett Magyarországon. A Demjén Ferenc slágereire épülő zenés vígjáték két alkotója, Goda Krisztina forgatókönyvíró és Kirády Attila producer elmondta, hogy folyamatosan rengeteg pozitív visszajelzést kapnak a nézőktől. A töretlen sikert a filmben felcsendülő daloknak, a történetben ábrázolt élethelyzetnek és a kilencvenes éveket megidéző retró környezetnek, hangulatnak tulajdonítják elsősorban. Kirády elárulta azt is, hogy már dolgoznak a folytatáson, amiben ismét Demjén Ferenc dalai lesznek hallhatóak, illetve a szereplők is visszatérnek.