Ne Zha 2: Megostromoltak a nézők egy budapesti mozit a kínai film miatt

Kínában az év elején bemutatott Ne Zha 2 pillanatok alatt moziszenzáció lett, a premiert követő hat nap alatt 550 millió dolláros bevételt ért el, ami már önmagában is páratlan filmtörténeti rekord. Azonban az érdeklődés azóta is töretlen, mára több mint 2 milliárd dolláros jegybevétellel büszkélkedhet, és ezzel a világ legsikeresebb animációs filmjévé vált. A történet hőse a különleges képességekkel rendelkező démonvadász kisfiú, Ne Zha, aki életveszélyes küldetésre indul, hogy megszerezze azt az elixírt, ami helyrehozza szövetségese, Ao Bing testét. Útja során leleplez egy összeesküvést, ami miatt pusztító háború robbanhat ki jó és gonosz között. Annak érdekében, hogy megvédje mindazt, ami fontos számára, számos emberfeletti erővel is szembe kell szállnia.

Ne Zha 2

Ne Zha 2: csak egyetlen alkalommal egyetlen magyar moziban

A kínai mitológiában gyökerező, merész újraértelmezéssel készült Ne Zha 2 egy lélegzetelállító látványt nyújtó szuperprodukció, amelyet öt éven át, 4000 animátor munkájával valósult meg.

A film egyelőre egyetlen alkalommal, immár telt házas vetítésen lesz látható Budapesten az Imázsai Kínai Filmhét Extra programjában.

A június 5-ei vetítésre órák leforgása alatt elfogyott az összes jegy, mielőtt a szervezők akár közzé tehették volna a programot. A filmhét másik extra bemutatója a bűnügyek szerelmeseinek kínál izgalmas perceket. A Chinatown Detektív 1900 (2025) című krimi-vígjáték 1900-ban játszódik, és egy valószínűtlen kis csapatról szól, melynek tagjai azért verbúválódnak össze, hogy megoldják San Francisco kínai negyedének rejtélyét. Az ott megölt fehér nő gyilkosát kell előkeríteniük a föld alól is. Gyorsan kell cselekedniük, mert az eset hatalmas közfelháborodást okoz, és a lakosság a kínai közösség ellen fordul.

A Detective Chinatown széria negyedik része az idei újévi filmszezont a második helyen zárta a bajnok Nezha 2 után. Közel 500 millió dolláros bevételével így is felkerült a valaha legtöbb jegybevételt hozó 15 kínai film közé. A krimi és a vígjáték ötvözése eddig minden epizód esetében telitalálatnak bizonyult a nézők körében, akik ebben a 4. részben a kamerák elé visszatérő hongkongi akciósztárt, Chow Yun-fat-ot is viszontláthatták. A filmet június 6-án este, szintén a budapesti Uránia moziban lehet majd megtekinteni az Imázsai Kínai Filmhét Extra keretében.