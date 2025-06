Magyar történelem a filmvásznon: 6+1 hazai műremek a nemzeti összetartozás napja alkalmából

Hadik

A Hadik egy hiánypótló alkotás 2023-ból, hiszen a honi történelmi filmek szívesebben dolgozták fel addig a középkor uralkodói hajcihőitől zengő, valamint a reformkori romantika neves eseményeit elmesélő sztorijait, pedig a között mégiscsak volt egy pár száz évet felölelő korszak, melyről keveset beszéltek eddig a vásznon. A hétéves háború időszakába visszavezénylő huszárhistória egy lehetetlen küldetést mutat be nekünk, nézőknek, amikor is Hadik András és vakmerő brigádja Berlin megsarcolására vetemedett. De sikerült is a tervük? Trill Zsolt, Szabó Győző és Reviczky Gábor első kézből mesélik el nekünk, csak el kell indítanunk ezt a huszárvirtussal felvértezett filmremeket.

Most vagy soha!

Petőfi Sándor híressé vált szavai még máig csengenek mindannyiunk fülében, ezért már nagyon indokolt volt, hogy méltóképpen örökítsék meg az 1848. március 15-ei forradalom eseményeit. A Most vagy soha! fiktív elemekkel és Horváth Lajos Ottó Farkas nevű nemezise személyében egy izgalmas fő gonosszal tarkítva meséli el az utóbbi évek legnagyobb honi projektje a jeles nap történéseit. A briliáns díszletre, a korhű ruházat és a zseniális fiatal színészekre sem lehet panasz, minden adott ahhoz, hogy szórakozással egybekötve edukáljuk is magunkat.

A Most vagy soha! megugrotta a lécet, és az utóbbi években készült magyar filmek közül az egyik legjobbnak számít (Fotó: YouTube)

Szabadság, szerelem

Az 1956. október 23-i forradalom 50. évfordulóján nemcsak egy egyedi dizájnú 500 Ft-os bankó jelent meg, hanem Goda Krisztina rendezésében egy, az eseményeket feldolgozó filmdráma is, mely Hollywoodban is megállta volna a helyét. Ez nem véletlen, hiszen a forgatókönyvön Joe Eszterhas is dolgozott, aki korábban olyan sikerfilmeket írt, mint az Ö.K.Ö.L. vagy az Elemi ösztön. A produceri feladatokat pedig a Rambo- és Terminátor-mozik atyjaként ismert Andy Vajna látta el. A mozi egyszerre követi nyomon a budapesti eseményeket, illetve a férfi vízilabda-válogatott mérkőzéseit a melbourne-i olimpián.

Magyar vándor

Azok, akik a lista előző hat pontját egybe ömlesztve szeretnék megnézni, és közben nevetni is szeretnének egy kicsit, azoknak ajánljuk Herendi Gábor 2004-es slágerfilmjét, a Magyar vándort. Az elképesztő sztárparádét felvonultató zenés vígjáték a hét magyar vezért kíséri végig egy évezrednyi magyar történelmen. Álmos és a többi vezér az elveszett magyarok nyomába ered, miközben találkoznak tatárokkal, a török szultán háremének közepén találják magukat, belecsöppennek a Rákóczi-szabadságharcba, 6:3-ra nyernek angolok ellen és végül a naplementében belovagolnak napjaink Budapestjébe.