Arnold Schwarzenegger sorozatára is lesújt a Netflix átka?

Arnold Schwarzenegger egy régi rivalizálást élesztett fel két évvel ezelőtt. Az „Osztrák Tölgy" nem nézte tétlenül, hogy régi „nemezise”, Sylvester Stallone a Tulsa királya című sorozatával meghódítja a streaming világát, és rögtön leforgatott egy akciószériát a Netflix-szel karöltve. Ez lett a 2023-ban debütáló Fubar, mely egy kiöregedett CIA-ügynökről szól, aki a lánya oldalán tér vissza a terepre egy végső bevetésre. Az első évadot a nézők imádták, és a kritika sem szedte ízéire, szóval indokolt volt a népszerűtlen, új dizájnnal előrukkoló Netflix részéről a folytatás elkészítése, mely június 12-én került bemutatásra a streamingóriás platformján. Schwarzenegger akciódús kémműsora jelenleg a második a toplistán, csak a Ginny és Georgia 3. évada előzi meg, ez pedig intőjel lehet a vörös streamingszolgáltató felé, hogy a közönség nagy része még többet akar, ám mégis süket fülekre találhatnak a Netflixnél a fanatikusok.

A Netflix-sorozatok élmezőnyébe hajózott most be Arnold Schwarzenegger (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Arnold Schwarzenegger többet nem tér vissza a Netflixre?

A Fubar 2. évada egy klasszikus cliffhangerrel ért véget, ez pedig sokszor egyet jelent a garantált folytatással, de a Netflix esetében ez közel sem ilyen egyszerű. Hiába kiált egy finálé folytatásért, a streamingszolgáltató mindig rengeteg aspektusból közelíti meg egy következő évad elkészítésének lehetőségét. A kezdeti nézőszámok, a korai kritikák, no meg persze az előállítási büdzsé nagysága is mind nagy hatással vannak a végső döntésre. Emiatt pedig az utóbbi években egyre több, a nagyérdemű jelentős körében egyébként népszerű sorozat került a végleges eltörlés sorsára, mindössze egy vagy két évad után, gondoljunk csak a Megzsarolva vagy a Kaos című szériákra. A Netflix átka most a Fubart is elérheti, cliffhangeres lezárás ide vagy oda. Az egyeztetések ugyan még egyelőre folynak a harmadik évadról, és hiába tapadtak képernyő elé a nézők, a fia meztelenségétől teljesen ledöbbenő Arnold Schwarzenegger méretes, 25 millió dolláros gázsija, illetve a negatív kritikai visszhangok (amiket a második szezon a kiszámítható sztorija és a gyenge színészi alakításai miatt kapott) könnyen a sorozat elkaszálását jelenthetik.