Netflix: Hollywoodi filmsztárral a főszerepben érkezik az élőszereplős A Notre Dame-i toronyőr-remake

Ismét mozgóképen fog megelevenedni a legendás francia író, Victor Hugo egyik leghíresebb szerzeménye, A párizsi Notre-Dame. A művet az elmúlt bő száz évben számtalan filmkészítő vitte vászonra, A Notre Dame-i toronyőr címre átkeresztelt adaptációk közül a leghíresebb egyértelműen a Disney 1996-os animációs matinéja, de 1982-ben még maga a kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkins is belebújt Quasimodo bőrébe. A tréfa tárgyából ünnepelt hőssé érő csúf, púpos katedrálislakó sztorija hosszú évek után ismét előkerül a fiókból, ám ezúttal nem a vászonra, hanem streamingre szánják azt. A mostanság thrillerekkel taroló Netflix égisze alatt készülő projekt munkálatai még csak most kezdődtek el, de azt már most lehet tudni, hogy Vincent Cassel személyében igazi filmcsillag fog toronyőrködni a francia fővárosban.

A Disney-mesék egyik kiválósága, A Notre Dame-i toronyőr nemsokára a Netflix-filmek sikerprojektjei között találhatja magát (Fotó: Buena Vista Home Video / Entertainment Pictures)

A teljesen francia produkciónak számító, Quasimodo munkacímen futó film története egyébként közel 400 évez ugrik előre az időben, és a kolerajárvány, valamint a második francia forradalom küzdelmei sújtotta Párizsba kalauzol majd el bennünket. A szkriptért az az Éric Besnard felel majd, akinek a Jason Statham-féle Egy igazán dühös embert köszönhettük korábban, a direktori székben pedig a Halálos közellenség-filmek rendezője, Jean-Francois Richet foglal helyet.

Vincent Cassel gyerekei örülhetnek, hiszen édesapjukból igazi Disney-hős válik hamarosan (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE / 00701261)

Sztárpár debütálhat a Netflixen?

Az egyelőre még kérdéses műfajú alkotás (nem tudni, viszik-e tovább a musical-vonalat) főszereplőjének kiléte tehát nem titok, az internet népe pedig már ki is nézte magának, ki lenne a legtökéletesebb arra a feladatra, hogy elcsavarja a csúf toronyőr fejét. Esmeralda karaktere kapcsán egy olyan hölgy neve merült fel, akire szinte ráöntötték a szerepet, ráadásul Vincent Casselt is jól ismeri. A világháló felhasználói közül ugyanis többen a francia sztárszínész modell barátnőjét, Narah Baptistát látják maguk előtt mint a szerelmi szál megtestesítője.

Vincent Cassel és Narah Baptista idén januárban üdvözülték első közös gyermeküket (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / 00662486)

A híres brazil modell és A gyűlölet, valamint a Fekete hattyú című sikerfilmek csillaga 2023 óta alkotnak egy párt, idén pedig első közös gyermekük is megszületett, Baptista pedig nemrég még azt is megmutatta, milyen hamar tudott ismét bombaformába lendülni a szülés után. A felvetés egyébként egyáltalán nem alaptalan a rajongók részéről, hiszen Cassel karrierjében már korábban is előfordult, hogy valóéletbeli partnerével osztozott a vásznon. Az évezred egyik legfelkavaróbb thrillerében, a Visszafordíthatatlanban, például közösen szerepeltek volt feleségével, a magyar hasonmással is rendelkező Monica Belluccival.