A Netflix sikerszériájának írója a második évadról: „Soha ne mondd, hogy soha”

Nagyon úgy fest, hogy a 2025-ös év a minisorozatok esztendeje a Netflixen. A vörös streamingóriás sorra gyártja idén a 8-10 epizódos szériákat, a közönség pedig rákapott az ízére. A Kamaszok és A négy évszak után most a mindössze ötrészesre kurtított Szirének énekelték be magukat a nézők szívébe. A Meghann Fahy-vel, Milly Alcockkal, Kevin Baconnel és a hullaeltüntetésben jeleskedő Julianne Moore-ral taroló, családi drámába csomagolt társadalmi szatírát látván rögtön repetáért rivallott a nagyérdemű, és noha az első évad fináléja elvarrta a szálakat, ezt most talán meg is kapják.

Julianne Moore a mozivásznak után a streaminget is meghódította a Szirénekkel (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Hallhatunk még szirénéneket a Netflixen?

A népszerű streamingszolgáltó semmi jónak sem az elrontója, főleg nem annak, amiben nem kevés pénzt lát, így A négy évszak második szezonja mellett természetesen a Szirének folytatását sem dobták vissza a döntéshozók csuklóból. Sőt, a Netflixen jelen állás szerint semmi sem múlik, a Szirének 2. évadának sorsa sokkal inkább a műsor megalkotójának, Molly Smith Metzlernek a kezében van, aki korábban úgy nyilatkozott az egyik magazinnak, kétségei vannak afelől, megfelelően tudná-e megírni szereplői sorsát:

Halálomig tudnám írni őket [a karaktereket], de méltóképp tudnék a sorsukkal foglalkozni? Ezen még agyalnom kell, de soha ne mondd, hogy soha.

– árulta el a lapnak a sorozat alkotója.

Vajon láthatjuk még Meghann Fahy-t Devon szerepében a Netflix-sorozatok listavezetőjének folytatásában? (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

A kreátor mellett a Szirének egyik sztárja, Meghann Fahy is megszólalt a folytatásról, bár ő sokkal bizakodóbban nyilatkozott a második évadról. A színésznő teljesen nyitott lenne a visszatérésre, noha eddig még sem vele, sem bármely másik kollégájával nem egyeztettet a Netflix. A második felvonás sorsa minden bizonnyal csakis az alkotón, azaz Metzleren múlik, aki egyelőre gondolkodási időt kért, de a streamingszolgáltató biztosan elő tud állni egy olyan ajánlattal, ami megolajozza a folytatáson gondolkodó gépezetet. Amennyiben viszont zöld lámpát kap a miniszéria visszatérése, 2026-nál hamarabb aligha huppanhatnak tévé elé a Szirének szerelmesei.