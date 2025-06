A Netflix ezzel nagyon mellényúlt, őrjöngnek a felhasználók

Talán sokan ezt nem tudták, de napjaink egyik legnagyobb streamingszolgáltatójának mondható Netflix közel három évtizedes múltra tekint vissza. A kezdetben DVD-kölcsönzéssel és árusítással foglalkozó amerikai vállalat 1997-ben indult útnak, majd érezve a változás szelét, tíz évvel később, 2007-ben átpártoltak a streaminghez, 2010-ben pedig már a nemzetközi piacra is betörtek. A streamingóriás jelenleg több mint 300 millió felhasználóval büszkélkedik világszerte, kiknek rendre kedvez saját gyártású filmekkel és sorozatokkal, e hónap végén például a Squid Game 3. évada fog debütálni a platformon. Azon a platformon melyet idén, több mint egy évtized után változtatott meg a cég, és ezzel óriási népharagot hívott ki maga ellen.

A Netflix-filmek és sorozatok megjelenítése nemrég új köntösbe lett bújtatva, ám ez nem mindenki tetszését nyerte el (Fotó: Mateusz Slodkowski / SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Nem mindenkinek tetszik az új Netflix

A szinte végtelen mennyiségű sorozat- és filmfelhozatalért a Netflixre fellátogató tévénézőket nagy meglepetés érte ebben a hónapban, ugyanis sok-sok év után megváltozott a szolgáltató felületének megjelenése. A frissített dizájn egyszerűbb navigációt, és az eddigi megtekintések alapján történő, rugalmasabb ajánlásokat kínál, emellett pedig a részletesebb leírások is elősegítik a felhasználók garantált szórakozását. Azonban a több mint fél évig tesztelt új rendszer nem mindenki tetszését nyerte el. A közösségi médiában rengetegen kritizálják a megújult a Ginny és Georgia 3. évadával frissen jelentkező Netflixet, Redditen például már több bejegyzés is született a témában:

Épp most nyitottam meg a Netflixet, és megláttam ezt a borzalmas dizájnt. Ráadásul a használata sem valami egyszerű, ezért inkább másik streamingszolgáltatóra váltottam. Szép munka, srácok!

- írja az egyik Reddit-felhasználó.

Mostantól többek között a Black Mirror, a You és a Cobra Kai is más dizájnnal köszön vissza a Netflix képernyőkéről (Fotó: Netflix)

A hozzászólók legfőbb kifogásolnivalója az, hogy jóval kevesebb választási lehetőség fér el a képernyőn, mint korábban, így a válogatással töltött idő is a sokszorosára nő. Emellett pedig többen egyenesen arra buzdítják a többi elégedetlenkedőt, hogy lehetőleg mindenki jelezze a Netflix felé az új platformjuk használhatatlanságát. A jelenleg A Notre Dame-i toronyőr élőszereplős remake-jén dolgozó Netflix egyik alkalmazottja egyébként a The Hollywood Reporternek már reagált is a negatív reakciókra. A streamingszolgáltató munkatársa szerint a hosszú tesztelési folyamat alatt az derült ki, hogy a tesztalanyok nagyobb arányban preferálták az új kinézetet a régivel szemben.